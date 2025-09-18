Manuel Kolb aus Ehingen erlebt VIP-Glück beim SSV Ulm

Große Freude in Ehingen: Der 29-jährige Manuel Kolb hat die beiden begehrten VIP-Tickets für das Heimspiel des SSV Ulm gegen den SSV Jahn Regensburg gewonnen. Gemeinsam mit einer Begleitung darf er am Sonntag, 21. September, ab 19.30 Uhr im Donaustadion einen unvergesslichen Fußballabend erleben. Über 200 Teilnehmer hatten beim FuPa-Gewinnspiel über Instagram mitgemacht.
Ein Traum für einen Ulmer Fan
Für den kaufmännischen Angestellten ist der Gewinn ein echter Glücksfall. „Über den Gewinn der beiden VIP-Tickets freue ich mich riesig“, sagt Manuel Kolb mit strahlender Stimme. Seit Jahren begleitet er die Spatzen voller Leidenschaft. „Ich bin schon lange ein Fan des SSV Ulm und auch schon öfters im Stadion live dabei.“ Der Besuch im exklusiven Bereich der Haupttribüne wird für ihn daher ein ganz besonderes Erlebnis.
Fußballer mit Leidenschaft
Kolb lebt nicht nur seine Verbundenheit zum Ulmer Drittligisten aus, sondern steht auch selbst regelmäßig auf dem Platz. Bei den Sportfreunden Kirchen schnürt er in der Kreisliga A die Fußballschuhe. Dort ist er vor allem im zentralen Mittelfeld zu Hause, meist auf der Sechser-Position. Diese Nähe zum Spielgeschehen macht die Vorfreude auf das Profimatch im Donaustadion für ihn umso größer.
Das Besondere an den VIP-Tickets
Die von FuPa verlosten Karten bieten nicht nur die besten Plätze auf der Haupttribüne, sondern auch zahlreiche Extras. Dazu gehören ein eigener VIP-Parkplatz und der Zugang zum exklusiven Bereich im Donaustadion, wo ein kulinarisches Angebot und die besondere Atmosphäre des VIP-Bereichs warten. Manuel Kolb darf so den SSV Ulm in einer ganz neuen Dimension erleben.
Ein Abend voller Emotionen
Wenn am Sonntag die Spatzen auf den SSV Jahn Regensburg treffen, wird Manuel Kolb seinen Verein nah und exklusiv erleben. Für den langjährigen Fan wird das VIP-Erlebnis im Donaustadion sicher zu einem unvergesslichen Highlight. „Ich freue mich riesig auf das Spiel und darauf, meinen SSV Ulm einmal aus einer ganz besonderen Perspektive verfolgen zu dürfen“, sagt Kolb.