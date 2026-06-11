Manuel Huber verrät: "Acht Spieler ließen sich eine Glatze schneiden"

Im Meistershirt und das Fass Bier in Griffnähe ließen sich die Spieler des FC Gutmadingen schon vor dem Saisonfinale feiern. – Foto: Verein

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der FC Gutmadingen. In der Mannschaft steckt viel Erfahrung. Und sie hat einen außergewöhnlichen Torjäger.

Die Sache mit dem guten Wein hat sich Manuel Huber mit Sicherheit schon sehr oft anhören müssen. Der Rebensaft, so heißt es bekanntlich, soll mit den Jahren stets besser werden. Klar, Gutmadingens "Bomber" ist 37 Jahre alt, und er hat in dieser Saison bewiesen, dass er es einfach kann. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.