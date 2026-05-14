Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Manuel Huber macht den Unterschied für den FC Gutmadingen
Bereits am Wochenende kann die Entscheidung fallen.
In der Fußball-Bezirksliga bleibt der FC Gutmadingen mit dem Sieg im Nachholspiel am Mittwochabend gegen den TuS Bonndorf auf Meisterkurs. Bereits am Wochenende kann die Entscheidung fallen.
Dann macht es bumm, ja und dann kracht’s – und alles schreit: "Der Huber macht’s!" Frei nach dem Klassiker, den einst der "Bomber" Gerd Müller trällerte, könnten sie in Gutmadingen mit diesem Lied ihren Torjäger Manuel Huber hochleben lassen. Die Torgarantie auf zwei Beinen schlug auch im Nachholspiel am Mittwochabend zuhause gegen den TuS Bonndorf zu. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.