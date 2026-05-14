Manuel Huber macht den Unterschied für den FC Gutmadingen

Werden Löffingens Silas Vogt (links) und Tim Foos auch am Sonntag gegen die SG Dauchingen/Weilersbach ein Tänzchen hinlegen? – Foto: Wolfgang Scheu

In der Fußball-Bezirksliga bleibt der FC Gutmadingen mit dem Sieg im Nachholspiel am Mittwochabend gegen den TuS Bonndorf auf Meisterkurs. Bereits am Wochenende kann die Entscheidung fallen.

Dann macht es bumm, ja und dann kracht’s – und alles schreit: "Der Huber macht’s!" Frei nach dem Klassiker, den einst der "Bomber" Gerd Müller trällerte, könnten sie in Gutmadingen mit diesem Lied ihren Torjäger Manuel Huber hochleben lassen. Die Torgarantie auf zwei Beinen schlug auch im Nachholspiel am Mittwochabend zuhause gegen den TuS Bonndorf zu. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.