Manuel Fetzer überragt bei wichtigem 2:1-Auftaktsieg bei Srbija Ulm

Aufgrund einer staken zweiten Halbzeit konnte unser SC Staig einen - unterm Strich - verdienten 2:1-Auswärtssieg beim FC Srbija Ulm feiern. Allerdings waren es die Hausherren in Durchgang eins, welche die Großchancen zur Führung hatten. Hier rettete mehrmals unser bärenstarken Manuel Fetzer im SCS-Kasten, der alles runterfischen konnte und die Null für die Hille-Elf festhielt. Einmal rettete das Aluminium für den geschlagenen SCS-Keeper und da die Staiger Abschlüsse in Hälfte eins eher harmlos waren, war das 0:0 zur Halbzeit etwas schmeichelhaft. Unser SCS spielte an sich gefällig mit und war besonders über die rechte Seite stets präsent, aber die dicksten Chancen zur Führung hatten eben die Hausherren. Im 2. Durchgang zeigten unsere Jungs offensiv ein anderes Bild und so brachte man die Gastgeber ein ums andere Mal in Verlegenheit. Besonders der sehr agile Julian Rauner sowie Jens Geiselmann waren immer Aktivposten in der Spitze und unterstützt mit Winterneuzugang Max Bachner machte die Offensive gehörig Wind. Resultat aus dieser Überlegenheit waren die beiden tollen Treffer von Julian Rauner (58.) und Jens Geiselmann (68.) zur nicht unverdienten 2:0-Führung. Auch Max Bachner hatte eine Großchance, als er alleine unterwegs war und am starken Torhüter der Serben scheiterte. Der 2. Durchgang war ein klasse Vorstellung der Staiger im Kollektiv und so waren die Gastgeber lange Zeit unter Druck, ohne selber gefährlich zu werden. Der Anschlusstreffer zum 2:1 fiel aus einem Eckball heraus, als man einmal nicht konsequent klären konnte. Es werden eben in der Landesliga kleinste Fehler „bestraft“ und so waren die Serben wieder bis auf ein Tor heran. Nach einer hektischen Phase kurz nach dem Treffer konnte die Serben irgendwie nicht mehr zulegen und so spielte die Hille-Elf die Restzeit clever von der Uhr und so war ein bei Weitem nicht unverdienten Auswärtssieg Realität. Die 1. Halbzeit ging an die Hausherren und Durchgang zwei ganz klar an unseren SC Staig. Mit etwas Glück und viel Fetzer überstand man die Drangphase der Gastgeber und die Tore fiel genau zum richtigen Zeitpunkt, wovon sich die Serben irgendwie nicht ganz erholten. So darf man gerne einen Blick auf die Tabelle wagen, da man sich mit diesem Dreier im Nachholspiel etwas Luft nach hinten verschaffte und ein Start nach Maß man festhalten darf. Klasse Teamleistung, Jungs.