Manuel Dick wechselt zur SG Simonswald/Obersimonswald

Die SG Simonswald/Obersimonswald kann zur kommenden Saison einen höherklassig erfahrenen Neuzugang präsentieren. Wie der Bezirksligist mitteilte, wird Manuel Dick zur Saison 2025/26 spielender Co-Trainer bei der SG. Der 28-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Verbandsligisten SF Elzach-Yach und solle "mit seiner Erfahrung aus über 230 Spielen in der Verbands- und Landesliga als verlängerter Arm von Cheftrainer Daniel Trenkle auf dem Platz agieren", heißt es in der Pressemitteilung.

Den Transfer von Manuel Dick, der vor seinem Engagement in Elzach für den FC Denzlingen und FC Waldkirch im südbadischen Oberhaus auflief, stuft der Verein als "Coup" ein, entsprechend würden sich die Simonswälder Verantwortlichen erfreut zeigen. "Manuel war unser absoluter Top-Favorit bei der Besetzung der Co-Trainerposition und wir sind sehr froh, dass er sich – trotz der Angebote anderer höherklassiger Vereine – für uns entschieden hat. Bei uns kann Manuel in Ruhe den nächsten Schritt in seiner Entwicklung Richtung Trainer gehen, vor allem wird er als gestandener Führungs- und Verbandsligaspieler dem Team auf dem Feld guttun“, so die Worte von Daniel Baumer aus der sportlichen Leitung der SG.