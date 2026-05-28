Manuel Dick kommende Saison nicht mehr Co-Trainer in Simonswald

Manuel Dick

In intensiven Gesprächen wurde deutlich, dass Manuels veränderte persönliche Situation und die angestrebte sportliche Entwicklung der ersten Mannschaft nicht mehr vollständig zueinanderpassen.



Die SG Simonswald-Obersimonswald bedankt sich bei Manu herzlich für seinen jederzeit tadellosen Einsatz als Spieler und Co-Trainer sowie für seine wertvolle Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.