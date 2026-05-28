 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Manuel Dick kommende Saison nicht mehr Co-Trainer in Simonswald

SG Simonswald-Obersimonswald und Manuel Dick beenden die Zusammenarbeit zum Saisonende

von BZ/PM · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Manuel Dick
Manuel Dick

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Simonswald

Die SG Simonswald-Obersimonswald und ihr spielender Co-Trainer Manuel Dick gehen zum Saisonende im beidseitigen Einvernehmen getrennte Wege.

In intensiven Gesprächen wurde deutlich, dass Manuels veränderte persönliche Situation und die angestrebte sportliche Entwicklung der ersten Mannschaft nicht mehr vollständig zueinanderpassen.

Die SG Simonswald-Obersimonswald bedankt sich bei Manu herzlich für seinen jederzeit tadellosen Einsatz als Spieler und Co-Trainer sowie für seine wertvolle Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.