Manuel Bönsch übernimmt den SC Weßling ab Juli als Cheftrainer Neuer Cheftrainer kommt von Tobias Huber · Heute, 10:38 Uhr · 0 Leser

Michael Bösch wird neuer Trainer beim SC Weßling. – Foto: SCW

Der SC Weßling hat seinen Wunschkandidaten verpflichtet. Der 32-Jährige tritt ein schweres Erbe an und hat große Pläne mit dem Team.

Einige neue Gesichter wird es bei den Fußballern des SC Weßling in der nächsten Saison geben. Chefcoach Milan Lapuh wird genauso aufhören wie Martin Jakob (Abteilungsleiter) und Christian Thorenz (Sportlicher Leiter). Eine Personalie ist nun geklärt: Manuel Bönsch übernimmt ab Juli das Traineramt am Meilinger Weg. „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe bei einem sehr gut geführten Verein“, sagt der 32-Jährige. Ich habe auch große Füße. Manuel Bönsch, der künftige Trainer des SC Weßling, scherzhaft über die großen Fußstapfen, die Vorgänger Milan Lapuh hinterlässt

Noch-Abteilungsleiter Jakob betont: „Er war unser Wunschkandidat, auch von den Spielern.“ Viele im Umfeld hatten damit gerechnet, dass Thomas Ludwig vom Co-Trainer zum Chefcoach aufsteigen könnte, sobald Lapuh sein Amt niederlegt. „Er war auch unser erster Ansprechpartner. Aber Thomas möchte als Co-Trainer weitermachen“, berichtet Jakob. Damit wird er zusammen mit Bönsch und Torwarttrainerin Emily Ferraro das neue Trainergespann bilden. Bönsch tritt derweil in große Fußstapfen, schließlich hat sein Vorgänger den Sportclub fest in der Kreisliga etabliert und vergangene Saison mit diesem sogar an die Tür zur Bezirksliga geklopft. „Ich habe auch große Füße“, scherzt Bönsch. Der gebürtige Gräfelfinger begann seine Fußballkarriere früh beim SV Germering, ehe es ihn zu Lokalrivale SC Unterpfaffenhofen-Germering zog. Seine aktive Karriere war nach einer Knieverletzung früh eingeschränkt. Stattdessen engagierte sich Bönsch stark im Jugendbereich des SCU, arbeitete in der Leitung unter anderem zusammen mit Andreas Zorn.