Manuel Bönsch übernimmt den SC Weßling ab Juli als Cheftrainer

Einige neue Gesichter wird es bei den Fußballern des SC Weßling in der nächsten Saison geben. Chefcoach Milan Lapuh wird genauso aufhören wie Martin Jakob (Abteilungsleiter) und Christian Thorenz (Sportlicher Leiter). Eine Personalie ist nun geklärt: Manuel Bönsch übernimmt ab Juli das Traineramt am Meilinger Weg. „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe bei einem sehr gut geführten Verein“, sagt der 32-Jährige.
Manuel Bönsch, der künftige Trainer des SC Weßling, scherzhaft über die großen Fußstapfen, die Vorgänger Milan Lapuh hinterlässt
Noch-Abteilungsleiter Jakob betont: „Er war unser Wunschkandidat, auch von den Spielern.“ Viele im Umfeld hatten damit gerechnet, dass Thomas Ludwig vom Co-Trainer zum Chefcoach aufsteigen könnte, sobald Lapuh sein Amt niederlegt. „Er war auch unser erster Ansprechpartner. Aber Thomas möchte als Co-Trainer weitermachen“, berichtet Jakob. Damit wird er zusammen mit Bönsch und Torwarttrainerin Emily Ferraro das neue Trainergespann bilden.
Bönsch tritt derweil in große Fußstapfen, schließlich hat sein Vorgänger den Sportclub fest in der Kreisliga etabliert und vergangene Saison mit diesem sogar an die Tür zur Bezirksliga geklopft. „Ich habe auch große Füße“, scherzt Bönsch. Der gebürtige Gräfelfinger begann seine Fußballkarriere früh beim SV Germering, ehe es ihn zu Lokalrivale SC Unterpfaffenhofen-Germering zog. Seine aktive Karriere war nach einer Knieverletzung früh eingeschränkt. Stattdessen engagierte sich Bönsch stark im Jugendbereich des SCU, arbeitete in der Leitung unter anderem zusammen mit Andreas Zorn.
Aufgrund von hohem beruflichen Aufwand verabschiedete sich Bönsch, damals noch unter seinem alten Nachnamen Duscha bekannt, vor zwei Jahren von den Upfer Buam. Mittlerweile ist der 32-Jährige selbstständig als Unternehmensberater in der Schönheitsbranche aktiv. „Zeitlich wird es nicht einfach, aber die Aufgabe in Weßling ist zu reizvoll“, sagt der künftige Coach. Ein Grund für die Zusage war für ihn auch, dass sein Bruder Luca Leschinski seit fast drei Jahren beim SCW spielt.
Bönsch will seine neue Mannschaft fußballerisch weiterbringen. „Man wird sehen, wie gut das funktioniert. Da spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle“, sagt er. Bis es im Sommer losgeht, möchte er sich im Hintergrund halten. „Bei dem einen oder anderen Spiel werde ich aber sicher zuschauen“, so Bönsch.