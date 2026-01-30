Mantel setzt auf Kontinuität: Nordgauer bleibt VfB-Coach Beim West-Kreisligisten ist man mit der Arbeit seines Übungsleiters sehr zufrieden und verlängert den Kontrakt um ein weiteres Jahr von Werner Schaupert · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

Michael Nordgauer (stehend, Bildmitte) steht auch in der kommenden Saison auf der Kommandobrücke des VfB Mantel. – Foto: Dagmar Nachtigall

In der vergangenen Spielzeit der Abstiegsrelegation gerade noch von der Schippe gesprungen, spielt der VfB Mantel aktuell eine gute Saison fernab jeglicher Abstiegsangst. Überwinternd auf Tabellenplatz acht der Kreisklasse West im Spielkreis Amberg/Weiden, ein Polster von zwölf Punkten zu den „Schleudersitzen“ - der frühzeitige Ligerhalt ist bereits zur Winterpause in greifbare Nähe gerückt. An dieser erfreulichen Entwicklung hat auch Trainer Michael Nordgauer (53) einen großen Anteil. So war es eigentlich wenig überraschend, dass man beim VfB weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie setzt: Wie der Verein in einer Pressemitteilung erklärt, ist man äußerst erfreut, den Vertrag mit seinem erfolgreich arbeitenden Cheftrainer um ein weiteres Jahr verlängert zu haben.

Der in seiner aktiven Zeit als Fußballer unter anderem das Trikot der SpVgg Weiden in der Bayernliga und des SV Etzenricht in der Landesliga tragende Nordgauer trat 2024 mit dem Engagement beim VfB seine insgesamt vierte Station als Coach an, hatte er doch zuvor bereits die Geschicke der TSG Weiherhammer, des SV Floß und des SV Altenstadt/WN geleitet.



In Mantel überzeugte nun schon in der vergangenen Saison mit seiner Arbeit. Neben sportlichen Erfolgen lobt der Verein vor allem seine klare Spielphilosophie, seine Nähe zu den Spielern sowie seine Fähigkeit, junge Talente weiterzuentwickeln. „Michael Nordgauer passt hervorragend zu unserem Verein und unseren Zielen“, erklärt Sportlicher Leiter Holger Meyer, „so war die Verlängerung für uns ein logischer Schritt.“ Auch aus den Mannschaften kommt durchweg positives Feedback. Die Spieler schätzen die offene Kommunikation und das große Engagement ihres Trainers. „Er versteht es, uns zu motivieren und gleichzeitig individuell auf jeden einzugehen“, heißt es aus dem Teamkreis. Die Vertragsverlängerung, so heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Meldung weiter, sorge daher für zusätzliche Motivation und Planungssicherheit für die kommende Saison.





Michael Nordgauer selbst zeigt sich dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen: „Ich freue mich sehr über die Verlängerung und darauf, den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit dem Verein und den Mannschaften weiterzugehen. Der VfB Mantel ist für mich mehr als nur ein Verein.“ Mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung sendet der VfB Mantel ein klares Signal der Stabilität – und blickt optimistisch auf das kommende Jahr.



Wie erwähnt, ist man beim VfB mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden, hatte man doch - trotz eines großen Verletzungspechs – keinen Leistungsabfall zu verzeichnen, was auch der großen Unterstützung durch Spieler der zweiten Mannschaft zu verdanken war. In die Restrunde startet die Nordgauer-Crew am 15. März mit dem Nachholspiel beim SV Immenreuth, wo man einen ersten Schritt tun will, um so schnell wie möglich 30 Punkte zu holen. Denn dann würde man wohl endgültig nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.