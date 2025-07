Mansaray verlässt den Bahlinger SC - Vorverkauf für DFB-Pokal startet

Verteidiger Ismael Mansaray wechselt nach einem Jahr beim Bahlinger SC ab sofort zur Reserve von Borussia Dortmund. Die Kaiserstühler wollen dem Abwehrspieler den nächsten Schritt in seiner Karriere trotz eines noch laufenden Vertrags ermöglichen.

Der 21-jährige Mansaray war vor der Spielzeit 2024/25 von Rot-Weiß Erfurt zum BSC gekommen und hatte für die Kaiserstühler insgesamt 22 Regionalligapartien bestritten (1 Tor). Dabei hatte der 1,95 Meter große Innenverteidiger nach einer Eingewöhnungsphase sehr überzeugende Leistungen abgeliefert. Nun wird der Defensivspezialist zum Drittliga-Absteiger Borussia Dortmund II wechseln. Der BSC beschloss, diesem Wechsel trotz eines noch laufenden Vertrags zuzustimmen.

Der sportliche Leiter des Bahlinger SC, Walter Adam, sagte: "Ismael ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie junge Spieler sich beim BSC weiterentwickeln und dann den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen können." Auch solche Chancen wolle man als Bahlinger SC ermöglichen. "Dazu gehört auch, jungen Talenten keine Steine in den Weg zu legen", so Adam.