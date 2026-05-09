Manolo Merx bei Darmstadt 98 auf Clemens Riedels Spuren

„Seine Geschwindigkeit ist eine Waffe“, sagt Maximilian Mehring über Manolo Merx (rechts), hier im Laufduell mit Hummetroths Amid Khan Agha. – Foto: Joaquim Ferreira

Darmstadt. Spricht man Maximilian Mehring, Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des SV Darmstadt 98, und Sebastian Schmitt, Trainer der U21 der Lilien, auf Manolo Merx an, dann fällt unisono ein Satz. "Seine Geschwindigkeit ist eine Waffe." Manolo Merx, 17 Jahre alt, ist derzeit das vielleicht vielversprechendste Talent im Nachwuchsleistungszentrum des SV Darmstadt 98. Eigentlich könnte Merx, der im vergangenen Jahr für die deutsche U-18-Nationalmannschaft debütierte, noch in der U19 auflaufen.

Doch seit Anfang des Jahres spielt der Stürmer in der Hessenliga. Mit Erfolg: Gegen den Hünfelder SV gelangen ihm am vergangenen Wochenende beim 3:1 alle drei Treffer. Seitdem ist der Sohn einer serbischen Mutter und eines deutschen Vaters in aller Munde und Hoffnungsträger im Kampf um den Klassenerhalt der U21. Am Samstag laufen die kleinen Lilien gegen den FSV Fernwald auf. Was den Youngster auszeichnet, welche Perspektive er bei den Lilien hat und was NZL-Sportdirektor Mehring noch über das Talent sagt, lest ihr auf Echo Online (Plus Artikel).