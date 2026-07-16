Mannschaftsvorstellung des Bahlinger SC: Frischer Wind und Vorfreude Bei der Teampräsentation trotzen Spieler, Fans und Verantwortliche dem Wetter. von Badische Zeitung · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

Die Neuzugänge des Bahlinger SC mit dem Trainerteam um Chefcoach Marco Schneider (hinten rechts). – Foto: Fritz Zimmermann

Der Bahlinger SC befindet sich nach dem Abstieg aus der Fußball-Regionalliga auf einem guten Weg. Bei der Teampräsentation trotzen Spieler, Fans und Verantwortliche dem Wetter.

20 Minuten vor Beginn der Mannschaftsvorstellung des Neu-Oberligisten sorgten noch heftige Wolkenbrüche für skeptische Mienen, doch Petrus hatte ein Einsehen und statt des Regens fluteten mehr als 300 BSC-Anhänger den Bereich vor der Winzergenossenschaft in der Bahlinger Ortsmitte.