 2026-07-16T13:43:51.953Z

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Mannschaftsvorstellung des Bahlinger SC: Frischer Wind und Vorfreude

Bei der Teampräsentation trotzen Spieler, Fans und Verantwortliche dem Wetter.  

von Badische Zeitung · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Die Neuzugänge des Bahlinger SC mit dem Trainerteam um Chefcoach Marco Schneider (hinten rechts).
Die Neuzugänge des Bahlinger SC mit dem Trainerteam um Chefcoach Marco Schneider (hinten rechts). – Foto: Fritz Zimmermann

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Der Bahlinger SC befindet sich nach dem Abstieg aus der Fußball-Regionalliga auf einem guten Weg. Bei der Teampräsentation trotzen Spieler, Fans und Verantwortliche dem Wetter.

20 Minuten vor Beginn der Mannschaftsvorstellung des Neu-Oberligisten sorgten noch heftige Wolkenbrüche für skeptische Mienen, doch Petrus hatte ein Einsehen und statt des Regens fluteten mehr als 300 BSC-Anhänger den Bereich vor der Winzergenossenschaft in der Bahlinger Ortsmitte.

Los ging's mit einer Europameisterin: Die beim SC Freiburg spielende Bahlingerin Laura Ernst wurde vom Verein sowie von Bürgermeister Harald Lotis für den U 17-Titel mit dem deutschen Nationalteam geehrt und verriet Moderator Manfred Schäfer einiges über ihren Trainingsaufwand und ihre Anfänge beim BSC unter Jugendtrainer Thomas Männer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.