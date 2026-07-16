Mannschaftsvorstellung des Bahlinger SC: Frischer Wind und Vorfreude

Der Bahlinger SC befindet sich nach dem Abstieg aus der Fußball-Regionalliga auf einem guten Weg. Bei der Teampräsentation trotzen Spieler, Fans und Verantwortliche dem Wetter.
20 Minuten vor Beginn der Mannschaftsvorstellung des Neu-Oberligisten sorgten noch heftige Wolkenbrüche für skeptische Mienen, doch Petrus hatte ein Einsehen und statt des Regens fluteten mehr als 300 BSC-Anhänger den Bereich vor der Winzergenossenschaft in der Bahlinger Ortsmitte.
Los ging's mit einer Europameisterin: Die beim SC Freiburg spielende Bahlingerin Laura Ernst wurde vom Verein sowie von Bürgermeister Harald Lotis für den U 17-Titel mit dem deutschen Nationalteam geehrt und verriet Moderator Manfred Schäfer einiges über ihren Trainingsaufwand und ihre Anfänge beim BSC unter Jugendtrainer Thomas Männer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.