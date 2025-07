Mannschaftsmeldungen Herren- und Frauenspielbetrieb 2025/2026

Mit 88 Mannschaften geht der Fußballkreis Euskirchen in die neue Spielzeit 2025/2026. Das sind 8 weniger als in der Vorsaison (96). Nicht mehr gemeldet haben: Bliesheimer BC II, Sportfreunde DHO II, TuS DJK Dreiborn II, SC Roitzheim II, SC Roitzheim III, Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim II, VFL Niederelvenich-Mülheim-Wichterich II sowie bei den Frauen die SG Erfthöhen 98 . Dem entgegen steht leider nur eine Neumeldung. Bei der SG Erfthöhen 98 gibt es in der neuen Saison wieder eine Herrenmannschaft. Etwas Hoffnung auf Besserung gibt es noch, denn der Meldeschluss geht noch bis einschließlich heute-