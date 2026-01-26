Mannschaftsfahrt – Testspiel der Dritten geg. St. Pauli fällt aus

Für die dritte Mannschaft der TSV Immenhausen ging es am vergangenen Wochenende nach Hamburg. Die Anreise erfolgte gemeinsam mit dem ICE ab Kassel und schon dabei war klar: Die Stimmung passt.

Am Samstag nutzte das Team die Zeit für Sightseeing und einen Streifzug durch die Hamburger Kneipenlandschaft. Abseits des Platzes stand dabei vor allem eins im Vordergrund: Zeit miteinander verbringen und als Mannschaft weiter zusammenwachsen.