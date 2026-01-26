Mannschaftsfahrt – Testspiel der Dritten geg. St. Pauli fällt aus

Für die dritte Mannschaft der TSV Immenhausen ging es am vergangenen Wochenende nach Hamburg. Die Anreise erfolgte gemeinsam mit dem ICE ab Kassel und schon dabei war klar: Die Stimmung passt.
Am Samstag nutzte das Team die Zeit für Sightseeing und einen Streifzug durch die Hamburger Kneipenlandschaft. Abseits des Platzes stand dabei vor allem eins im Vordergrund: Zeit miteinander verbringen und als Mannschaft weiter zusammenwachsen.
Eigentlich sollte am Sonntag ein Testspiel gegen den FC St. Pauli VII stattfinden. Anstoß wäre am 25. Januar 2026 um 13:30 Uhr gewesen. In der Nacht auf Sonntag setzte jedoch Schneefall ein. Da der Schnee liegen blieb und der Platz nicht bespielbar war, musste die Partie kurzfristig abgesagt werden.
Die TSV-Dritte ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Der ungeplante freie Tag wurde genutzt, um Hamburg weiter zu genießen und das Wochenende gemeinsam ausklingen zu lassen. Am Ende blieb eine rundum gelungene Mannschaftsfahrt, die den Teamgeist weiter gestärkt hat und den Jungs sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Auch ohne Spiel ging es mit einem guten Gefühl zurück nach Hause.