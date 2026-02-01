Mannschaftsbus des Halleschen FC zerstört: „Überschreitet jede Grenze“ Regionalliga Nordost +++ Bei einem Auswärtsspiel der U19 in Frankfurt brennt der Bus aus von Kevin Gehring · Heute, 12:17 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein/Hallescher FC

Ein Bild in den Sozialen Medien zeigt die Ausmaße der Tat. Der Mannschaftsbus des Halleschen FC ist zu weiten Teilen ausgebrannt. Die Farben des Vereins sind kaum noch zu erkennen. Nach einem Testspiel der U19 bei Eintracht Frankfurt am Samstag wurde der HFC Opfer eines Brandangriffs.

„Wir sind tief erschüttert und fassungslos über den Angriff auf den HFC-Mannschaftsbus“, schrieb der Regionalligist in einer Stellungnahme. Das Gefährt sei von Unbekannten „angezündet und zerstört“ worden. „Dass sich zu diesem Zeitpunkt keine Spieler oder Betreuer im Bus befanden, somit keine Menschen zu Schaden gekommen sind, ist das einzig Positive an diesem Vorfall. Dennoch sitzt der Schock tief“, schrieben die Hallenser weiter. Dass ausgerechnet die A-Junioren, die „mit Leidenschaft und Hingabe Fußball spielen“ zum Opfer dieses Angriffes wurden, mache „uns tieftraurig“.

Regionalligist spricht sich gegen Gewalt, Hass und Zerstörung aus Zugleich stellte der Regionalligist klar: „Dieser Angriff überschreitet jede Grenze. Er richtet sich nicht nur gegen unseren Verein, sondern gegen die Werte des Sports und unserer Gesellschaft insgesamt. Gewalt, Hass und Zerstörung haben im Fußball sowie im Miteinander in unserer Gesellschaft keinen Platz. Das gilt natürlich insbesondere für den Nachwuchsbereich, aber - das ist uns an dieser Stelle wichtig zu betonen – ganz generell in einer zivilisierten Gesellschaft.“ Wie hoch der finanzielle Schaden ausfällt, dazu machte der Club zunächst keine Angaben. „Wir arbeiten eng mit den zuständigen Behörden zusammen und erwarten eine konsequente und lückenlose Aufklärung der Tat“, schrieb der HFC: „Nach unserem Kenntnisstand hat die Polizei in Frankfurt bereits eine Sonderkommission eingerichtet und die Ermittlungen aufgenommen.“ Gleichzeitig danke man den beteiligten Einsatzkräften.