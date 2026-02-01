Mannschaftsbus des Halleschen FC zerstört: „Überschreitet jede Grenze“

Ein Bild in den Sozialen Medien zeigt die Ausmaße der Tat. Der Mannschaftsbus des Halleschen FC ist zu weiten Teilen ausgebrannt. Die Farben des Vereins sind kaum noch zu erkennen. Nach einem Testspiel der U19 bei Eintracht Frankfurt am Samstag wurde der HFC Opfer eines Brandangriffs.
„Wir sind tief erschüttert und fassungslos über den Angriff auf den HFC-Mannschaftsbus“, schrieb der Regionalligist in einer Stellungnahme. Das Gefährt sei von Unbekannten „angezündet und zerstört“ worden.
„Dass sich zu diesem Zeitpunkt keine Spieler oder Betreuer im Bus befanden, somit keine Menschen zu Schaden gekommen sind, ist das einzig Positive an diesem Vorfall. Dennoch sitzt der Schock tief“, schrieben die Hallenser weiter. Dass ausgerechnet die A-Junioren, die „mit Leidenschaft und Hingabe Fußball spielen“ zum Opfer dieses Angriffes wurden, mache „uns tieftraurig“.
Zugleich stellte der Regionalligist klar: „Dieser Angriff überschreitet jede Grenze. Er richtet sich nicht nur gegen unseren Verein, sondern gegen die Werte des Sports und unserer Gesellschaft insgesamt. Gewalt, Hass und Zerstörung haben im Fußball sowie im Miteinander in unserer Gesellschaft keinen Platz. Das gilt natürlich insbesondere für den Nachwuchsbereich, aber - das ist uns an dieser Stelle wichtig zu betonen – ganz generell in einer zivilisierten Gesellschaft.“
Wie hoch der finanzielle Schaden ausfällt, dazu machte der Club zunächst keine Angaben. „Wir arbeiten eng mit den zuständigen Behörden zusammen und erwarten eine konsequente und lückenlose Aufklärung der Tat“, schrieb der HFC: „Nach unserem Kenntnisstand hat die Polizei in Frankfurt bereits eine Sonderkommission eingerichtet und die Ermittlungen aufgenommen.“ Gleichzeitig danke man den beteiligten Einsatzkräften.
„Der Hallesche FC steht geschlossen zusammen. Wir lassen uns durch solche Taten nicht einschüchtern und werden weiterhin für Respekt, Zusammenhalt und einen fairen Sport eintreten“, formulierte der Verein in seinem Statement weiter und betonte umso deutlicher: „Gleichwohl ist uns wichtig zu betonen, dass Rache- oder Revanchegelüste hier fehl am Platz sind, weil so etwas nur zu einer weiteren Eskalation führt. Wir sind der Meinung, dass wir an dem Punkt angekommen sind, wo wir in der Gesellschaft Werte wie Respekt und Toleranz gegenüber Gewalt und Hass wieder mehr Stellenwert verschaffen sollten.“