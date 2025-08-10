Mannschaftliche Geschlossenheit stellt verdienten Erfolg sicher

Trotz zahlreicher Ausfälle auf Grund von Verletzungen, Urlaub und anderweitiger Verpflichtungen nahm das Team um Patrik Göbel die Mammutaufgabe an, gegen den Nachbarn aus Kronau zu bestehen, der fast mit kompletter Kapelle angetreten war.

Bei hochsommerlichen Temperaturen qualifizierte sich FC Östringen2 mit großem Einsatz für einen weiteren Auftritt beim Rothauspokal.

Einen ersten positiven Eindruck sahen die zahlreichen Zuschauer in der 13. Minute beim Abschluss durch Florian Beil, dessen Weitschuss der Kronauer Torhüter nur abklatschen konnte sodass Tim Koch reaktionsschnell beim Nachfassen die 1:0 Führung erzielte.

Nur vier Minuten später fiel der Ausgleich durch Maciejewski, dessen Kopfball Göbel unglücklich ins eigene Tor abgefälscht worden war. Die erste Hälfte stand danach im Zeichen des nun überlegenen Kreisligarivalen, auch wenn sich zwischendurch dem FCÖ zwei weitere vielversprechenden Möglichkeiten boten.

Mit viel Mut und Resilienz hielten die Platzherren dagegen und durften nach 45 Minuten etwas glücklich diesen Spielstand mit in die Kabine nehmen.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich zusehends ein Spiel auf Augenhöhe ohne zwingende Aktionen, die zu einem weiteren Torerfolg hätten führen können.

In der 62. Minute stand die Abwehrreihe der Blauweißen sehr hoch. Bei einem weiten Schlag aus der Kronauer Hälfte liefen gleich zwei Spieler ins Abseits, was der ansonsten gut leitende Unparteiische Sven Beisel nicht sah. Die Aktion danach brachte die zu diesem Zeitpunkt unverdiente 2:1 Führung für den Ortsnachbarn, als Marvin Aments Schuss aus 25m im Östringer Gehäuse einschlug.

Obwohl die sommerliche Hitze ihren Tribut forderte, erhöhten die Platzherren das Tempo. Ein Angriff in der 72. Minute konnte nur regelwidrig verhindert werden. Den fälligen Freistoß aus etwa 25m zirkelte Florian Beil butterweich über die Mauer hinweg in die rechte obere Torecke. Gleich beim ersten Einsatz für das Reserveteam durfte er sein Tor zum Ausgleich bejubeln.

In der Schlussphase der Partie deutete sich aufgrund des unermüdlichen Einsatzes aller Östringer Spieler an, dass man die Verlängerung unbedingt vermeiden wollte. Eine Ecke von rechts, die Tom Stretz nach innen brachte, durfte Sydney Wystrach zum vielumjubelten 3:2 Endergebnis verwerten. Unbeschreiblicher Jubel und begeisterter Beifall belohnte ein Team, das viel Herzblut auf dem Platz ließ.

(R.J./E.O.)