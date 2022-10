Mannschaft stürmt zum dritten Sieg in Folge

Unsere Zweite konnte gestern Abend die Serie ausbauen und schaffte den dritten Sieg infolge. Insgesamt ist das Team um Coach Manu Berger nun fünf Spiele in Folge ungeschlagen.

Dabei sah es in Brögbern erst lange nicht nach einem Punkterfolg aus. Die Jungs kamen zunächst überhaupt nicht in das Match und Brögbern kam mit ihren ersten beiden Abschlüssen direkt zu zwei Toren in den ersten 20 Minuten.

Vom Rückstand unbeeindruckt kamen die Listruper nach und nach in die Begegnung rein und erspielten sich offensiv Chancen. Größte Chance zum Anschluss kurz vor der Halbzeit konnte Hannes nicht nutzen. Sicherlich ein Kunstwerk den Ball freistehend drei Meter vor dem Tor nicht über die Linie zu drücken.

Doch in der nächsten und letzten Aktion vor dem Seitenwechsel konnte Paul einen optimalen Steckpass von Dönitz im 1 gegen 1 zum Anschluss verwerten.

Im zweiten Durchgang traten die Jungs wieder selbstbewusst auf und hatten die Spielkontrolle über den gesamten Abschnitt.

Folglich konnte man den Rückstand egalisieren, als Goldi eine Ecke von Hannes mit dem Fuß nutzte. 2:2 (50. Minute)