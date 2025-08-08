„Mannschaft mit Qualität und Tiefgang“

In Neumagen-Dhron, Trittenheim, Leiwen und Köwerich ist eine Trainer-Ära zu Ende gegangen: Nach dem Abschied von Timo Toppmöller, der acht Jahre an der Seitenlinie stand oder früher oft auch noch auf dem Platz mitwirkte, hat mit Marc Lemmermeyer ein neuer und bereits erfahrener Coach das Zepter übernommen. Der 35-Jährige war zuletzt als (Spieler-)Trainer bei der SG Haag aktiv und führte die Hunsrücker gemeinsam mit Christoph Kettern zu zwei Aufstiegen und einem Kreispokalsieg – ehe in der vergangenen Saison der direkte Wiederabstieg aus der Bezirksliga folgte. Nun ist Lemmermeyer (auch) zu seinem Heimatverein SV Trittenheim zurückgekehrt und soll bei der Spielgemeinschaft ein neues Kapitel aufschlagen.