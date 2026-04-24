"Mannschaft hat Spaß": Dachau muss zum abstiegsbedrohten Kempten

Hochzufrieden mit seiner Elf: Trainer Christian Doll (vorne) will auch in Kempten vollen Einsatz sehen. – Foto: Ohl

Für den Traditionsklub FC Kempten geht es durchaus noch darum, die Abstiegsrelegation zu vermeiden. Der Vorsprung auf den FC Ehekirchen beträgt nur drei Pünktchen. Das Problem „Relegation“ haben die Dachauer in den letzten Wochen mit fünf Siegen aus sechs Spielen locker beseitigt. Man kann für die nächste Saison in der Landesliga planen.

130 Kilometer muss der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 zu seinem nächsten Auswärtsspiel anreisen. An diesem Samstag gastieren die Dachauer beim FC Kempten (Beginn 14 Uhr).

Das Spiel in der Vorrunde gegen Kempten gewann der TSV Dachau 1865 deutlich mit 4:0. Dreifachtorschütze war Dino Burkic, hinzu kam ein Treffer von Torjäger John Haist.

Für die Dachauer geht es darum, sich den Flow der letzten Wochen zu erhalten und vielleicht noch Tabellenplatz sieben zu erreichen. Diesen hat im Moment der TSV Stätzling inne. Beide Mannschaften haben 44 Punkte.

Bester Torschütze bei den Kemptenern ist Medhat Mekhimar mit acht Toren. Im Hinspiel flog er mit Gelb-Rot vom Platz.

„Nach dem souveränen und sehr überzeugenden Sieg letzte Woche gegen Niedersonthofen ist die Stimmung bei uns natürlich äußert gut", berichtet 65-Trainer Christian Doll. „Die Mannschaft ist gut drauf, hat Spaß, und gleichzeitig stimmen aber auch die Intensität und Qualität im Training.“

Weil es für Kempten noch um einiges geht, erwarte er „ein sehr kampfbetontes Spiel, in dem sie uns alles abverlangen werden. Für uns wird entscheidend sein, den Kampf anzunehmen, wenn wir das auf den Platz bringen, bin ich guter Dinge, dass wir unsere Erfolgsserie aus den letzten Wochen fortsetzen können.“