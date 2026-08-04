Große Freude beim TSGV Waldstetten: Nach dem 1:0-Sieg gegen den Verbandsligisten SV Fellbach empfängt der Landesligist am morgigen Mittwoch (18 Uhr) den Oberligisten TSV Essingen. Die dritte Runde im Pokal steht an.
Vor allem im Hinblick auf die später begonnene Vorbereitung ist dieser letzte Test vor dem Start am kommenden Wochenende gegen Geislingen eine willkommene Abwechslung zum Training, vor allem aber ein echter Härtetest vor der Runde. „Das ist eine richtig gute Mannschaft, ich habe schon häufiger gegen Essingen spielen dürfen. Diese Mannschaft hat sich in den vergangenen Jahren überragend entwickelt“, sagt Waldstettens Spielertrainer Tim Schraml.
Luka Vodopija und Marc Heinzmann mussten gegen Fellbach zusehen, ein Einsatz im Pokal kommt für beide vermutlich noch zu früh, ansonsten werden sich die übrigen Spieler reinhängen, um bei ihrem Trainer noch einmal den richtigen Eindruck zu hinterlassen.
„Ich habe mir in der vergangenen Saison ein paar Spiele von denen angesehen, unter anderem gegen Göppingen. Essingen macht es richtig gut mittlerweile, da kommt jetzt noch einmal ein ganz anderes Kaliber auf uns zu“, warnt Schraml, der keineswegs im Vorfeld die weiße Fahne schwenken möchte. Schließlich habe man Essingens Ligakonkurrenten Normannia Gmünd neulich ebenfalls ein 1:1 abgerungen, „und es ist Pokal“.
Der darf dann aus Waldstetter Sicht natürlich seine eigenen Gesetze walten lassen am Mittwochabend. Seinen Spielern hatte Schraml ein paar Tage freigegeben, die Vorbereitung ist durchaus anstrengend gewesen. Ausgeruht wird der TSGV somit definitiv sein gegen Essingen.