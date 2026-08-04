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Große Freude beim TSGV Waldstetten: Nach dem 1:0-Sieg gegen den Verbandsligisten SV Fellbach empfängt der Landesligist am morgigen Mittwoch (18 Uhr) den Oberligisten TSV Essingen. Die dritte Runde im Pokal steht an.

Vor allem im Hinblick auf die später begonnene Vorbereitung ist dieser letzte Test vor dem Start am kommenden Wochenende gegen Geislingen eine willkommene Abwechslung zum Training, vor allem aber ein echter Härtetest vor der Runde. „Das ist eine richtig gute Mannschaft, ich habe schon häufiger gegen Essingen spielen dürfen. Diese Mannschaft hat sich in den vergangenen Jahren überragend entwickelt“, sagt Waldstettens Spielertrainer Tim Schraml.

Luka Vodopija und Marc Heinzmann mussten gegen Fellbach zusehen, ein Einsatz im Pokal kommt für beide vermutlich noch zu früh, ansonsten werden sich die übrigen Spieler reinhängen, um bei ihrem Trainer noch einmal den richtigen Eindruck zu hinterlassen.