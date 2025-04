"Mannschaft gibt alles": Landesliga-Abstieg des SV Bruckmühl amtlich

Der SV Bruckmühl hat am 31. Spieltag der Landesliga Südost beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen verloren. Damit ist Fakt: Das Schlusslicht steigt am Saisonende ab.

Bruckmühl – Nun ist es auch rechnerisch amtlich: Der SV Bruckmühl muss den Gang aus der Landesliga Südost in der Bezirksliga antreten. Am 31. Spieltag unterlag der SVB beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit 0:3. Kurios: Alle drei Gegentreffer resultierten aus einem Foulelfmeter. Nach der fünften Niederlage in Folge ist der Abstieg aus der sechshöchsten Spielklasse nicht mehr abzuwenden.