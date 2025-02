Mannschaft gewechselt: Ex-Rather dürfen ab sofort spielen

TuS Breitscheid bekommt neue Spieler. – Foto: Marcel Eichholz

Die Posse ist beendet. Wobei das Ende durchaus Fragen aufwirft. Anfang Januar gab es einen Streit zwischen Emre Yeni, dem Trainer der Reserve des Rather SV, und dem Vorstand. Daraufhin meldete sich die Mannschaft geschlossen ab. 19 Spieler wechseln mit Yeni zum TuS Breitscheid, dem Rivalen in der Kreisliga B.

Fraglich war, ob die Ex-Rather für den Tus spielen dürfen. Die Antwort ist ja. Mit Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro zieht der Rather SV einen Schlussstrich. Aufgebrummt bekam der Klub das Ordnungsgeld, weil er in einem Freundschaftsspiel seiner zweiten Mannschaft gegen die TSV Eller 04 am 5. Januar nicht spielberechtigte Akteure eingesetzt haben soll. Dabei ging es um eben jene Spieler von Yeni, die mit nach Breitscheid gewechselt sind. Das Kuriose: Das besagte Gespräch fand erst wenige Tage nach besagtem Testspiel gegen den Bezirksligisten aus Eller statt. Wie dem auch sei: Yeni und seine 19 Schützlinge schlossen sich wenige Wochen später dem Tus Breitscheid an. Und nach Informationen unserer Redaktion erhielten die Spieler auch die Berechtigung, ab Ende Januar in Pflichtspielen für ihren neuen Klub auf dem Platz stehen zu dürfen. Woraus abgeleitet werden darf, dass sich die Kicker alle fristgerecht mit gültigem Poststempel zum 31. Dezember 2024 vom Rather SV abgemeldet haben.

RSV wurde belangt So jedenfalls besagt es die Spielordnung des Westdeutschen Fußball-Verbandes in Bezug auf Wechsel in der Winterpause. Eine Regel, die natürlich auch die Passstelle kannte. Und weil das letzte Spiel der Rather Reserve nach dem Abmeldedatum stattfand, wandte diese sich offenbar aufgrund widersprüchlicher Angaben an das Kreisgericht. Dieses stellte nun nach Prüfung die zwischenzeitlich eingeleiteten Verfahren gegen insgesamt 17 Spieler ein und belangte stattdessen den Rather SV mit einer Geldstrafe. Was bedeutet: Die auf den 31. Dezember datierten Abmeldungen wurden als fristgerecht eingereicht anerkannt. Die gegen Eller 04 eingesetzten Spieler waren am 5. Januar nicht mehr für den Rather SV spielberechtigt.