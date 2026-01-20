Im feierlichen Rahmen der Blau-Weißen Nacht 2026 wird die zweite Mannschaft der SG Dörpen/VAS/NBG/RWH für eine herausragende Saison geehrt.

Im Rahmen der Blau-Weißen Nacht 2026 in der Gaststätte Westhus ist die 2. Herren der SG Dörpen/VAS/NBG/RWH zur Mannschaft des Jahres gewählt worden. Vor vollgefülltem Saal erhielt das Team die Auszeichnung in einem mehr als passenden Rahmen. Der große Pokal wurde vom Vorsitzenden Jens Dittmann an die Mannschaft um die Trainer Jan Grotegeers und Thomas Kaufhold überreicht. Anschließend wurde der Erfolg ausgelassen gefeiert.

Grundlage der Ehrung war eine außergewöhnliche Spielzeit: Mit 45 Punkten belegte die Mannschaft den ersten Tabellenplatz. 61 erzielte Tore, nur 21 Gegentreffer und eine Tordifferenz von +40 unterstrichen die Dominanz über die gesamte Saison.

Auch nach dem Aufstieg setzt das Team seine Entwicklung fort. In der laufenden Spielzeit überwintert die Mannschaft auf Tabellenplatz zwei, direkt hinter SV Langen II, und bestätigt damit die starke sportliche Linie der vergangenen Monate.

