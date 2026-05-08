„Mannschaft der Stunde“ oder doch Absteiger? Vor richtungsweisender Kulisse empfängt der SV Blau-Weiß Büßleben am Sonntagmittag den FSV 1996 Preußen Bad Langensalza zum Thüringenliga-Duell. von André Hofmann · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Björn Roddeck, Thomas Gor

Während die Gastgeber weiter um den Klassenerhalt kämpfen, können die Gäste aus der Kurstadt mit deutlich mehr Ruhe in die Schlussphase der Saison gehen. Dennoch ist die Ausgangslage auf beiden Seiten von klaren Zielen geprägt.

Büßleben glaubt weiter an den Klassenerhalt Vor allem in Büßleben ist der Glaube an den Ligaverbleib in den vergangenen Wochen spürbar gewachsen. Unter Trainer Ronny Löwentraut hat sich die Mannschaft nach einem starken April vom Tabellenende bis auf Rang 14 vorgearbeitet. Ein Platz, der möglicherweise zum Klassenverbleib reichen könnte – auch wenn die Konstellation durch mögliche Aufstiegsverzichte und die unübersichtliche Abstiegsregelung weiterhin schwer einzuschätzen ist. Löwentraut will sich davon allerdings nicht beeinflussen lassen. „Unabhängig von dem ganzen Durcheinander ist für uns weiterhin maßgeblich, dass wir zum rettenden Ufer fünf Punkte Rückstand haben. Wir verlassen uns auf keinen Fall auf andere Teams, sondern schauen auf uns und was wir selber beeinflussen können“, sagt der Coach. „Wir gucken weiterhin von Spiel zu Spiel und wollen es sportlich schaffen, in der höchsten Liga Thüringens zu bleiben.“ Tatsächlich sprechen die Zahlen seit der Winterpause für die Gastgeber. 14 Punkte holte Büßleben im Kalenderjahr 2026 bereits und rangiert damit in der Rückrundentabelle im gesicherten Mittelfeld – noch vor den Preußen. Entsprechend groß ist das Selbstvertrauen vor dem Heimspiel.

In dieser Woche setzte der Verein zudem ein wichtiges Zeichen für die Zukunft und verlängerte ligaunabhängig mit Löwentraut. Für den Trainer eine Entscheidung ohne Zögern: „Nach meiner dreijährigen Pause habe ich es von der ersten Trainingseinheit nicht bereut, in Büßleben zugesagt zu haben. Die komplette Mannschaft macht Spaß, der Zusammenhalt ist extrem gut und jeder Spieler zieht in den intensiven Trainingseinheiten super mit.“ Auch das Umfeld lobt der Coach ausdrücklich: „Im gesamten Verein herrscht eine Aufbruchstimmung und eine gewisse Euphorie.“ Besonders wichtig sei dabei, dass der Kader unabhängig von der Liga zusammenbleibt. „Das sagt sehr viel aus“, betont Löwentraut, der den eingeschlagenen Weg in Büßleben weiter begleiten möchte. Preußen will Entwicklung bestätigen Auch aus Bad Langensalza wird die Situation klar bewertet. Preußen-Trainer Thomas Wirth rechnet weiterhin mit vier Absteigern aus der Thüringenliga. „Heiligenstadt wird absteigen, SCHOTT geht nicht hoch – das ist bestätigt und klar. Dazu müssen aus den drei Landesklasse-Staffeln Mannschaften aufsteigen“, erklärt Wirth. Nach seiner Rechnung würde Büßleben aktuell weiterhin zu den Abstiegsplätzen gehören. Gleichzeitig warnt er eindringlich vor dem kommenden Gegner: „Wir haben neun Punkte Vorsprung und sie sind trotzdem nach dem Trainerwechsel die Mannschaft der Stunde.“