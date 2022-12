– Foto: Tobias Sellmaier

Mannschaft der Stunde gastiert beim Tabellenführer In der Fußball-Kreisliga A2 empfängt Spitzenreiter TSC Murrhardt die SKG Erbstetten. Sechselberg führt zum Kellerduell nach Oberbrüden.

Das Spiel der Woche ist gleichzeitig das Topduell der Fußball-Kreisliga A2. Spitzenreiter TSC Murrhardt empfängt die derzeit von Sieg zu Sieg eilende SKG Erbstetten. Im Tabellenkeller treffen die Reserveteams aus Schmiden und Steinbach aufeinander. Auch zwischen Oberbrüden und Sechselberg geht es um wichtige Punkte für den Ligaverbleib. Die Spiele in Nellmersbach, Schmiden und Allmersbach werden am Sonntag schon um 12.15 Uhr angepfiffen. Ansonsten gehts um 14.30 Uhr los.

Der TSC Murrhardt siegte in Gaildorf 4:2 und führt die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf Weiler zum Stein an. „Meine Mannschaft hat in Gaildorf ein tolles Spiel hingelegt. Wir waren in allen Belangen die bessere Mannschaft und spielerisch auf hohem Niveau“, ist Yasar Uysal geradezu begeistert vom Auftritt seiner Elf. Ganz besonders hebt der TSC-Trainer die Disziplin und den Ehrgeiz seiner Spieler hervor. Jetzt kommt mit Erbstetten ein Team nach Murrhardt, das zuletzt ordentlich auftrumpfte. „Die SKG hat seit Wochen einen guten Lauf und ist gut drauf. Wir haben vor jeder Mannschaft Respekt, aber keine Angst“, lautet Uysals Kampfansage. Für ihn steht fest: „Wir werden unser Spiel durchsetzen und voll auf Sieg spielen.“ Ausfallen werden bei den Hausherren die verletzten Celalettin Kaya und Osman Mentese. Auch Torsten Greiner war mit der Darbietung seiner SKG gegen Welzheim zufrieden. „Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt, vor allem kämpferisch alles in die Waagschale geworfen und nur sehr wenige Fehler gemacht“, lobt Erbstettens Abteilungsleiter sein Team für den 4:3-Erfolg. Für Greiner gibt es nichts zu kritisieren. „Es gibt nichts zu verbessern. Genauso müssen wir auch ins Duell beim Tabellenführer gehen.“ Zu Hause hatte die SKG gegen den TSC oftmals die Nase vorn. „Nun gilt es auch auswärts Paroli zu bieten und unsere Erfolgsserie fortzusetzen“, appelliert der Funktionär an seine Kicker. Er sieht seine Jungs gut gewappnet für das Top-Spiel, weiß aber auch um die Schwere der Aufgabe. Verzichten müssen die Gäste auf die immer noch verletzten Max Bauer, Markus Maier und Nemanja Devic. → Statistik Erbstetten fährt mit vier Siegen in Folge zum TSC. Allerdings: Murrhardt ist schon seit elf Spielen ungeschlagen. → Redaktionstipp von Uwe Flegel: 3:0.

Oberrot verlor das Heimspiel gegen Titelanwärter Weiler zum Stein mit 1:4. „55 Minuten waren richtig stark. Wir haben aber vergessen, selbst Tore zu machen“, erzählt Pietro Santonastaso. Der FCO-Abteilungsleiter ärgert sich, „weil wir innerhalb von 20 Minuten alles aus der Hand gegeben haben“. Nun geht es gegen den nächsten Titelkandidaten. „Der ist aber schlagbar, wie man vergangenen Sonntag beim 3:4 in Erbstetten gesehen hat“, macht Santonastaso seiner Elf Mut.

„Wir haben es Kirchberg viel zu einfach gemacht Tore zu erzielen und sind sehr fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen“, lautet das Fazit von Daniel Frank nach dem Murrhardt 4:4 gegen Kirchberg. Mit 27 Punkten hat der VfR als Vierter aber noch Kontakt zu den vorderen Plätzen. „In Nellmersbach wollen wir raus aus unserem Tief und endlich wieder drei Punkte einfahren“, wünscht sich der VfR-Spielleiter für den Vergleich mit dem Viertletzten. Ausfallen werden Axel Endreß und Justin Moldenhauer.

Der Große Alexander machte dank des 4:0 gegen Oberbrüden gleich drei Plätze gut (9. Rang, 15 Punkte). „Außer in den letzten 20 Minuten hatten wir alles unter Kontrolle“, berichtet Haralabos Xanthopoulos. Backnangs Coach erwartet nun eine „schwere Auswärtsaufgabe“, hatte Kirchberg zuletzt doch „sehr gute Ergebnisse“. Verzichten muss er auf Joey Matos. Die SVG erkämpfte sich mit einem torreichen 4:4 beim VfR Murrhardt einen Zähler. „Eine starke Leistung. Dass bei den vier Gegentoren zwei davon Eigentore waren, war sehr bitter“, berichtet Sven Böhm. Der Sprecher des Tabellenachten (17) rechnet gegen Backnang „mit einer engen Partie“. Sicher fehlen wird bei Kirchberg Marco Jungwirth.

„So können wir uns nicht präsentieren“, schimpft Marilio Sampaio übers 0:4 des Vorletzten (7 Punkte) in Backnang. Der Teammanager der Auenwalder sieht überall Probleme. Zum nächsten Gegner will Sampaio nicht viel sagen. „Wir müssen nach uns schauen. Müssen verstehen, dass wir gegen einen Abstiegskonkurrenten spielen und müssen liefern.“ Sechselberg verlor daheim gegen Schmiden II und rutschte auf Rang 13 (13 Punkte) ab – ein Abstiegsplatz. „Wir müssen uns irgendwie in die Winterpause retten“, sagt Torsten Tänzer und spricht die langwierigen Personalsorgen an. Gleich acht Stammkräfte fallen aus. Und das vor der wichtigen Partie in Oberbrüden. Für den Abteilungsleiter steht fest: „Für uns wird wichtig sein, dass wir spielerisch wieder an gewohnte Abläufe anknüpfen.“

