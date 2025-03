„Mannschaft braucht Überzeugung, die Spiele zu drehen“ – Habach mit Lebenszeichen im Abstiegskampf

Sie leben noch - und das haben die Habacher Fußballer allen bewiesen. In erster Linie sich selbst. „Die Mannschaft braucht die Überzeugung, die Spiele zu drehen“, sagte ASV-Trainer Korbinian Gerg nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg beim TSV Neuried. Jeder weiß, dass sie jetzt am Anfang die Gewichte stoßen müssen, um doch noch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt zu haben.

Die ersten paar Kilos stemmten sie erfolgreich in München zu höchst ungewöhnlicher Zeit. Abends um 19 Uhr auf Kunstrasen und bei Flutlicht ging’s los. Nach diversen Verlegungen im Vorfeld war der Platz erst zu dieser Zeit frei. „War schon echt kalt ab Mitte der ersten Halbzeit“, sagt der Coach. Auf der Ersatzbank warfen sie sich die Decken über, auf dem Feld einfach ein paar Scheite mehr in den Ofen.

Korbinian Gerg, Trainer des ASV Habach, über den ungewohnt breiten Kader.

Die Überlebenskünstler aus Habach haben noch nicht fertig. Der Wille nährt sich auch aus der neuen Lage. Einen so prall gefüllten Kader hatten sie zuletzt in der Relegation der Vorsaison. Trainer Gerg wechselte in Hälfte zwei nacheinander Maximilian Panholzer, Mathias Adelwart, Michael Wiedenhofer und Severin Annaberger ein, allesamt Stammkräfte beim ASV. „Wir hatten die stärkere Bank“, betonte Gerg.

Deshalb brannte am Ende auch nichts an, als Habach in Führung lag. Mit Ausnahme von einigen Distanzschüssen und brenzligen Flanken nach Freistößen kam Neuried nicht mehr zu nennenswerten Torszenen. Nur zu Beginn war der TSV überlegen. Aus zweierlei Gründen: Im Heimspiel präsentierte sich das Team mutiger als noch vorige Woche in Neuhadern, zweitens betrat der ASV „mit dem falschen Fuß“ das Feld, wie der Trainer sagte. In Konsequenz folgte der Rückstand nach 21 Minuten.

Habach dreht das Spiel und lässt nichts mehr anbrennen

Wie sich die Gäste danach aufrappelten, war die große Erkenntnis des Tages. Es brauchte keinen Schreihals von außen, sie haben ihr Krisen-Interventionsteam nun auf dem Platz stehen. Das habe man in der Testphase ausführlich besprochen, erklärte Gerg. Der ASV konterte umgehend mit dem Ausgleich nach einer Halbfeldflanke auf Flitzer Durim Gjocaj. „Typisches Durim-Tor“, scherzte der Coach nach dem sechsten Saisontreffer des Penzbergers. Ergebnis und Spiel gestalteten sich fortan ausgeglichen, entsprechend gab’s zur Pause nichts zu ändern.

Neuried stellte auf Viererkette um, auch die Emotionen ging noch weiter hoch in diesem hitzigen Duell. Dank guter Schiedsrichter blieb alles im Bereich des Akzeptablen. Habachs goldener Treffer fiel in Minute 69. Mit Verteidiger Florian Kögl als Schütze hätte nicht jeder gerechnet, aber schon in der Vorbereitung habe sich der als Ziel von Standards gut gemacht, so Gerg. Bei der Flanke lief er sich im Bereich zwischen Elfmeterpunkt und Torraum frei – und schloss die Aktion erfolgreich ab. (am)