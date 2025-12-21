– Foto: K.W.

Mannschaft aus der Landesklasse präsentiert einen neuen Trainer Sascha Pohl übernimmt ab sofort beim Birkenwerder BC Verlinkte Inhalte LK Nord Brandenburg Birkenwerder Sascha Pohl

Der Birkenwerder BC aus der Landesklasse Nord hat einen neuen Trainer. Dies teilt der Verein dazu auf Instagram mit:

Nach dem Ausscheiden von Michael Lameli stellt der Birkenwerder BC sein neues Trainerteam für die Rückrunde vor: Sascha Pohl übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers der 1. Männermannschaft. Ihm zur Seite stehen Kilian „Bolle“ Bitter sowie Mü, der dem Trainerteam weiterhin als Co-Trainer erhalten bleibt.

Sascha Pohl und Bolle waren zuletzt beim Frohnauer SC tätig und stoßen nun zusammen zum BBC. Mit ihrer Erfahrung und frischem Impuls starten sie gemeinsam mit Mü die Mission Klassenerhalt. Das neue Trainerteam nimmt seine Arbeit zum Trainingsauftakt der Rückrunde auf.