Mannschaft aus der Landesklasse präsentiert einen neuen Trainer

Der Birkenwerder BC aus der Landesklasse Nord hat einen neuen Trainer. Dies teilt der Verein dazu auf Instagram mit:
Nach dem Ausscheiden von Michael Lameli stellt der Birkenwerder BC sein neues Trainerteam für die Rückrunde vor:
Sascha Pohl übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers der 1. Männermannschaft. Ihm zur Seite stehen Kilian „Bolle“ Bitter sowie Mü, der dem Trainerteam weiterhin als Co-Trainer erhalten bleibt.
Sascha Pohl und Bolle waren zuletzt beim Frohnauer SC tätig und stoßen nun zusammen zum BBC. Mit ihrer Erfahrung und frischem Impuls starten sie gemeinsam mit Mü die Mission Klassenerhalt.
Das neue Trainerteam nimmt seine Arbeit zum Trainingsauftakt der Rückrunde auf.
Der Birkenwerder BC wünscht Sascha, Bolle und Mü eine gute, erfolgreiche Zeit beim Verein und viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben!
+++
So sieht die Tabelle der Landesklasse Nord aus:
1. FC Strausberg 14 12-1-1 37:10 37
2. SV Blau-Weiß 90 Gartz 15 9-2-4 36:26 29
3. FSV Schorfheide Joachimsthal 15 7-3-5 32:28 24
4. 1. SV Oberkrämer 11 14 7-3-4 31:30 24
5. 1. FV Eintracht Wandlitz 15 7-3-5 33:39 24
6. BSV Rot-Weiß Schönow 15 7-2-6 37:34 23
7. SC Oberhavel Velten 15 5-4-6 30:24 19
8. SpG Lunow/Oderberg (Auf) 14 5-4-5 18:19 19
9. FSV Rot-Weiß Prenzlau 14 6-3-5 35:29 18
10. TuS 1896 Sachsenhausen II 14 5-3-6 24:28 18
11. SC Victoria 1914 Templin (Ab) 14 5-2-7 23:24 17
12. SG Union 1919 Klosterfelde II (Auf) 14 5-1-8 27:31 16
13. FSV Blau-Weiß Wriezen 15 4-3-8 32:40 15
14. Birkenwerder BC 1908 14 4-3-7 25:33 15
15. VfB Gramzow 13 5-1-7 31:28 13
16. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II 15 2-2-11 23:51 8
__________________________________________________________________________________________________
