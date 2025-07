Manni Schwabl lobt TSV Landsberg nach Test: "Ergebnis trügt"

Gegen Regionalligist SpVgg Unterhaching, am Samstag eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft aus der Ersten, der U21 und der U19, verlor Bayernligist TSV Landsberg am Samstag mit 1:3 – nach ansprechender erster Halbzeit eine Niederlage auf dürrem, gelben Rasen, die erst in der Schlussphase zustande kam, als Trainer Alex Schmidt sieben Feldspieler wechselte und Torwart Daniel Baltzer nach einem Zusammenprall mit Kieferschmerzen vom Platz musste (67.). Am Abend gab er Entwarnung: „Alles soweit wieder in Ordnung.“

Nach einer feinen Kombination der beiden hätte Seibold sogar ums Haar das 2:1 erzielt (61.), doch der Ball ging drüber. In den ersten 45. Minuten waren die Landsberger ein ebenbürtiger Gegner. Maxi Berwein hatte in der ersten Minute sogar eine Riesenchance zur 1:0-Führung, vergab aber allein vor Torwart Erion Avdija (kam von 1860 II). In der 13. Minute ging Haching durch Verteidiger Leo Kainz in Führung – es war Baltzers erstes Gegentor im TSV-Dress. Der Ausgleich dann mit dem Pausenpfiff: Lukas Bettrich ließ mit einer Energieleistung mehrere Hachinger stehen und machte aus gut zehn Metern schon sein drittes Tor in der Vorbereitung.

„Das war hochverdient“, gab Haching-Präsident Manni Schwabl zu, der im TSV-Biergarten volksnah wie immer jede Menge Selfie-Wünsche erfüllte und geduldig die Fragen der Fans beantwortete. Das Fazit des ehemaligen 1860-Kapitäns nach 90 Minuten: „Das war ein intensives Spiel bei einem sehr sympathischen Verein. Das Ergebnis trügt ein bisschen, ein Unentschieden wäre verdient gewesen.“

SpVgg-Trainer Sven Bender, der ehemalige National- und Bundesligaspieler (Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund) freute sich nach dem 2:1 am Vortag bei Jahn Regensburg über „das nächste gute Ergebnis“. Und er fügte an: „Man hat gesehen, dass wir noch viel harte Arbeit vor uns haben.“

TSV-Coach Alex Schmidt trauerte den vergebenen Chancen nach. „Ansonsten haben’s die Jungs gut gemacht. Nach den Wechseln gab es allerdings einen Bruch im Spiel.“ Ab Montag gilt die ganze Konzentration dem Toto-Pokalspiel am kommenden Donnerstag bei Landesligist Kirchheimer SC. „Da wollen wir natürlich unbedingt weiterkommen“, gibt Schmidt schon mal die Marschrichtung vor. Fünf Tage später, am Dienstag, 22. Juli, startet der TSV dann bei Aufsteiger FC Schwaig in die Saison 2024/25.