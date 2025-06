„Manni“ Schwabl als Spielervermittler: Wasserburg schnappt sich Hachinger Talent

Wasserburg – Die Emmeringer Enklave in Wasserburg wächst. Nach Vinzenz Egger (wir berichteten) holen die Löwen mit Dominik Köck ein weiteres Fußballtalent aus Emmering an die Landwehrstraße. Vorausgegangen war ein Anruf von Manfred „Manni“ Schwabl bei Wasserburgs Cheftrainer Florian Heller. Denn als klar war, dass es für den 19-Jährigen in der Bayernliga, bei Haching II nicht weitergeht, griff der Präsident der SpVgg Unterhaching zum Hörer und brachte seinen Schützling bei einem neuen Verein unter.

„Wenn ein Spieler wie Dominik Köck auf den Markt kommt, ist es selbstverständlich, dass wir da unseren Hut in den Ring werfen. Die Vermittlung von Manfred Schwabl war große Klasse und ist für uns auch eine Auszeichnung, dass er dachte, Dominik wäre bei uns gut aufgehoben. Wir sind froh, dass der Transfer geklappt hat“, so Abteilungsleiter Kevin Klammer.

Die Wasserburger hatten mit dieser Chance zwar nicht gerecht, nach dem Telefonat ging es aber schnell. Die Innstädter hatten Köck, der den TSV Emmering nach der U13 in Richtung 1860 Rosenheim verlassen hatte, schon länger auf dem Schirm. Daher war für die Sportliche Leitung klar, dass sie den flexiblen Mittelfeldspieler, der auch in der Abwehr spielen kann, holen wollten.

Köck, der für Hachings Reserve in der Bayernliga in seinem ersten Herrenjahr 17 Spiele absolvierte, möchte sich „persönlich weiterentwickeln und ein wichtiger Bestandteil des Teams werden. Das professionelle Umfeld und das Trainerteam sowie das erneute Wiedersehen alter Teamkollegen und Freunden hat mich überzeugt“, begründet der Neu-Löwe, dessen Vater auch schon für Wasserburg in der Bezirksoberliga auflief, seine Entscheidung.

Schnelles Wiedersehen in der Landesliga

In der Landesliga Südost kommt es nach dem Hachinger Abstieg und der jüngst vollzogenen Ligaeinteilung schon bald zum Wiedersehen mit seinem ehemaligen Team.

Nicht mehr im Wasserburger Kader ist hingegen Felix Breuer. Der Linksverteidiger war vor einem Jahr aus Forstinning nach Wasserburg gewechselt, nun geht er den umgekehrten Weg zurück. Da Breuer nach dem Winter nur noch einmal eingesetzt wurde, wollten beide Seiten eine Veränderung, weshalb der Wechsel zurück an seine alte Wirkungsstätte schnell und reibungslos abgewickelt wurde.

Auch Lukas Starringer verlässt die Löwen. Der 24-Jährige hatte sich unmittelbar vor seinem Wechsel nach Wasserburg schwer verletzt und daher seine erste Spielzeit am Inn komplett verpasst. In der letzten Saison kam der Stürmer in der Hinrunde überwiegend als Joker zum Einsatz, in der Rückrunde gar nicht mehr, weshalb er nun zurück zu seinem Heimatverein SV Forsting wechselt.