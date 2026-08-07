Mannheim und Fortuna eröffnen Drittliga-Saison, MSV am Samstag

Das lange Warten der Fans hat endlich ein Ende: Die 3. Liga startet mit einem Kracher in die Saison 2026/27. Unter Flutlicht empfängt Waldhof Mannheim am Freitagabend den Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Am Samstag trifft der MSV Duisburg auf den SV Meppen, außerdem kommt es zum Aufsteiger-Duell zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und Fortuna Köln. Hansa Rostock, Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen sind erst am Sonntag gefordert. Diese Spiele gibt es außerdem.
2. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr FC Würzburger Kickers - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Preußen Münster - FC Ingolstadt 04
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - TSV Havelse
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Alemannia Aachen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 15.08.26 16:30 Uhr SC Verl - MSV Duisburg
So., 16.08.26 13:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim
So., 16.08.26 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken
So., 16.08.26 19:30 Uhr VfB Stuttgart II - Viktoria Köln
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - FC Würzburger Kickers
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SV Meppen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SC Verl - SC Fortuna Köln
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04
Sa., 29.08.26 16:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg
So., 30.08.26 13:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
So., 30.08.26 16:30 Uhr TSV Havelse - SV Waldhof Mannheim
So., 30.08.26 19:30 Uhr Viktoria Köln - SC Preußen Münster