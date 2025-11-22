 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Mannheim marschiert, Göppingen jubelt, Spielabbruch und Absagen

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 18. Spieltags

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Villingen
1. Göpp. SV
Karlsruhe II
Denzlingen

Mit Toren, Wendungen und bitteren Rückschlägen startet die Oberliga Baden-Württemberg in ihren 18. Spieltag. Während der VfR Mannheim weiter unaufhaltsam wirkt, rutscht Pforzheim tiefer in die Krise, und der 1. Göppinger SV feiert einen wichtigen Auswärtssieg.

---

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
14:00live

Das Spiel wurde abgesagt. Das teilt der FC Denzlingen dazu mit: "Aufgrund der Platzverhältnisse im Einbollenstadion kann das Oberligaspiel zwischen dem FC Denzlingen und dem VfR Aalen am Samstag nicht angepfiffen werden. Das Spiel soll am Samstag, 6. Dezember, um 14 Uhr nachgeholt werden."

---

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
14:00live

Das Spiel wurde abgebrochen. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen teilt dazu mit: "Spielabbruch nach 30 Minuten am Bruchwald. Bei eisigen Temperaturen und zunehmender Glätte musste die Partie in der 30. Minute aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Kurz zuvor hatte sich der Torspieler aus Essingen am Kopf verletzt, weshalb der Schiedsrichter das Spiel nach Rücksprache mit beiden Kapitänen nicht fortsetzte." Das Spiel wurde gleich schon neu angesetzt.

---

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
14:00

Das Spiel wurde abgesagt. Türkspor Neckarsulm teilt dazu mit: "Das für heute geplante Heimspiel gegen den TSV Singen wurde abgesagt. Die Platzkommission war soeben vor Ort und hat den Kunstrasen als nicht bespielbar eingestuft." Der Nachholtermin steht bereits fest.

---

Heute, 14:15 Uhr
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
1
4
Abpfiff
+Video

Vor 442 Zuschauern erlebte Pforzheim ein Spiel mit hohem Frustpotenzial. Früh setzte der KSC II ein Zeichen: In der 17. Minute schob Marc Niclas Dühring zum 1:0 für die Gäste ein. Pforzheim fand zunächst eine Antwort – in der 25. Minute verwandelte Denis Gudzevic zum 1:1. Doch nur sechs Minuten später stellte Ali-Eren Ersungur mit seinem Treffer in der 31. Minute die Karlsruher Führung wieder her. Pforzheim verlor danach komplett die Linie. In der 64. Minute sah Gino Andre Portella Gelb-Rot, in der Schlussminute wurde Niklas Koroll sogar direkt des Feldes verwiesen. Der KSC II machte das Spiel in Überzahl spät deutlich: Bekem Can Bicki erhöhte in der 81. Minute auf 3:1, Houssam Arbai setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt zum 4:1.

---

Heute, 14:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
2
4
Abpfiff

Die TSG Backnang stemmte sich vor 100 Zuschauern lange gegen den Favoriten aus Mannheim, doch am Ende setzte sich die individuelle Klasse der Gäste durch. Schon in der 16. Minute brachte Alexandru Paraschiv den VfR mit einem frühen Abschluss mit 1:0 in Führung. Backnang reagierte energisch, glich in der 21. Minute durch einen von Flavio Santoro verwandelten Foulelfmeter zum 1:1 aus und drehte das Spiel nur drei Minuten später: Fabijan Domic traf in der 24. Minute zum 2:1. Noch vor der Pause schlug Mannheim zurück – erneut war es Alexandru Paraschiv, der in der 43. Minute das 2:2 erzielte. Danach übernahm der VfR die Kontrolle. Alexander Esswein sorgte in der 74. Minute für das 3:2, bevor Paraschiv in der 86. Minute mit seinem dritten Treffer den 4:2-Endstand markierte.

---

Sa., 06.12.2025, 14:30 Uhr
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
14:30

Das Spiel wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt und schon neu angesetzt.

---

Heute, 14:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
0
3
Abpfiff

Eine empfindliche Heimniederlage musste der FV Ravensburg vor 450 Zuschauern hinnehmen. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sorgte Luca Piljek in der 45.+1 Minute für das 1:0 der Gäste – ein psychologisch äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Ravensburg. Der Göppinger SV spielte danach befreiter auf, und Gentian Lekaj traf in der 61. Minute zum 2:0. Nur elf Minuten später legte Lekaj erneut zu und erhöhte in der 72. Minute auf 3:0. Ravensburg fand keine Mittel, um den kompakten und mutigen Auftritt der Gäste zu kontern.

---

Heute, 14:30 Uhr
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
1
1

650 Zuschauer sahen im Kreuzeichestadion eine Partie, die erst spät ihre Dramatik entfaltete. Reutlingen ging in der 61. Minute durch Johannes Wally mit 1:0 in Führung, nachdem beide Teams zuvor Chancen ausgelassen hatten. Villingen drückte in der Schlussphase – und wurde belohnt: Marcel Sökler traf in der 90.+3 Minute zum 1:1 und sicherte den Gästen einen wichtigen Auswärtspunkt.

---

Heute, 15:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
1
2
Abpfiff
+Video

Der FC Nöttingen startete furios in die Partie und ging bereits in der 4. Minute durch Tasos Leonidis mit 1:0 in Führung. Doch Gmünd zeigte Reaktion und glich in der 26. Minute durch Nico Molinari zum 1:1 aus. Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, den Marvin Gnaase in der 52. Minute zugunsten der Gäste entschied. Das 2:1 für Normannia ließ Nöttingen verstummen – ein Auswärtssieg, der für Gmünd im Abstiegskampf Gold wert sein könnte.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 022.11.2025, 17:14 Uhr
Timo BabicAutor