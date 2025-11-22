Mannheim marschiert, Göppingen jubelt, Spielabbruch und Absagen

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr FC Denzlingen Denzlingen VfR Aalen VfR Aalen 14:00 live PUSH

Das Spiel wurde abgesagt. Das teilt der FC Denzlingen dazu mit: "Aufgrund der Platzverhältnisse im Einbollenstadion kann das Oberligaspiel zwischen dem FC Denzlingen und dem VfR Aalen am Samstag nicht angepfiffen werden. Das Spiel soll am Samstag, 6. Dezember, um 14 Uhr nachgeholt werden." ---

Das Spiel wurde abgebrochen. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen teilt dazu mit: "Spielabbruch nach 30 Minuten am Bruchwald. Bei eisigen Temperaturen und zunehmender Glätte musste die Partie in der 30. Minute aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Kurz zuvor hatte sich der Torspieler aus Essingen am Kopf verletzt, weshalb der Schiedsrichter das Spiel nach Rücksprache mit beiden Kapitänen nicht fortsetzte." Das Spiel wurde gleich schon neu angesetzt. ---

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars Türkischer SV Singen TSV Singen 14:00 PUSH

Das Spiel wurde abgesagt. Türkspor Neckarsulm teilt dazu mit: "Das für heute geplante Heimspiel gegen den TSV Singen wurde abgesagt. Die Platzkommission war soeben vor Ort und hat den Kunstrasen als nicht bespielbar eingestuft." Der Nachholtermin steht bereits fest. ---

Vor 442 Zuschauern erlebte Pforzheim ein Spiel mit hohem Frustpotenzial. Früh setzte der KSC II ein Zeichen: In der 17. Minute schob Marc Niclas Dühring zum 1:0 für die Gäste ein. Pforzheim fand zunächst eine Antwort – in der 25. Minute verwandelte Denis Gudzevic zum 1:1. Doch nur sechs Minuten später stellte Ali-Eren Ersungur mit seinem Treffer in der 31. Minute die Karlsruher Führung wieder her. Pforzheim verlor danach komplett die Linie. In der 64. Minute sah Gino Andre Portella Gelb-Rot, in der Schlussminute wurde Niklas Koroll sogar direkt des Feldes verwiesen. Der KSC II machte das Spiel in Überzahl spät deutlich: Bekem Can Bicki erhöhte in der 81. Minute auf 3:1, Houssam Arbai setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt zum 4:1. ---

Die TSG Backnang stemmte sich vor 100 Zuschauern lange gegen den Favoriten aus Mannheim, doch am Ende setzte sich die individuelle Klasse der Gäste durch. Schon in der 16. Minute brachte Alexandru Paraschiv den VfR mit einem frühen Abschluss mit 1:0 in Führung. Backnang reagierte energisch, glich in der 21. Minute durch einen von Flavio Santoro verwandelten Foulelfmeter zum 1:1 aus und drehte das Spiel nur drei Minuten später: Fabijan Domic traf in der 24. Minute zum 2:1. Noch vor der Pause schlug Mannheim zurück – erneut war es Alexandru Paraschiv, der in der 43. Minute das 2:2 erzielte. Danach übernahm der VfR die Kontrolle. Alexander Esswein sorgte in der 74. Minute für das 3:2, bevor Paraschiv in der 86. Minute mit seinem dritten Treffer den 4:2-Endstand markierte. ---

Sa., 06.12.2025, 14:30 Uhr SV Oberachern Oberachern FSV Hollenbach Hollenbach 14:30 PUSH

Das Spiel wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt und schon neu angesetzt. ---



Eine empfindliche Heimniederlage musste der FV Ravensburg vor 450 Zuschauern hinnehmen. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sorgte Luca Piljek in der 45.+1 Minute für das 1:0 der Gäste – ein psychologisch äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Ravensburg. Der Göppinger SV spielte danach befreiter auf, und Gentian Lekaj traf in der 61. Minute zum 2:0. Nur elf Minuten später legte Lekaj erneut zu und erhöhte in der 72. Minute auf 3:0. Ravensburg fand keine Mittel, um den kompakten und mutigen Auftritt der Gäste zu kontern. ---

650 Zuschauer sahen im Kreuzeichestadion eine Partie, die erst spät ihre Dramatik entfaltete. Reutlingen ging in der 61. Minute durch Johannes Wally mit 1:0 in Führung, nachdem beide Teams zuvor Chancen ausgelassen hatten. Villingen drückte in der Schlussphase – und wurde belohnt: Marcel Sökler traf in der 90.+3 Minute zum 1:1 und sicherte den Gästen einen wichtigen Auswärtspunkt. ---