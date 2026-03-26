Mannheim bittet Aalen, Kampf um Rang 3, Abstiegskampf in Hollenbach

– Foto: Carsten Trebuth

Interessant dürfte das Spiel zwischen dem FSV Hollenbach und dem 1. Göppinger SV werden. Wie wird das Match enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

Am 25. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg stehen neun Partien an, die das Bild der Liga weiter zuspitzen können. VfR Aalen führt mit 54 Punkten vor VfR Mannheim mit 52 Punkten, dahinter lauern TSV Essingen sowie FC Nöttingen und SV Oberachern. Im Tabellenkeller kämpfen 1. FC Normannia Gmünd, FSV Hollenbach, FSV 08 Bietigheim-Bissingen und FC Denzlingen um jeden Meter. Nach einem Wochenende voller klarer Signale und einem Nachholspiel unter der Woche steht ein Spieltag bevor, der an vielen Orten nach Richtungsentscheidung riecht.

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FC 08 Villingen geht mit viel Rückenwind in dieses Heimspiel. Der späte 1:0-Auswärtssieg beim FC Denzlingen durch Christian Derflinger in der 90. Minute war ein wichtiger Schritt für die Mannschaft, die nun bei 36 Punkten steht. FV Ravensburg kam zuletzt in SSV Reutlingen nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste es damit, näher an die Spitzengruppe heranzurücken. Mit 39 Punkten bleibt Ravensburg aber klar vor Villingen. Das Hinspiel gewann Villingen in Ravensburg mit 3:1. Jonas Busam, Fabio Pfeifhofer und Marcel Sökler trafen damals für Villingen, Daniele Gabriele für Ravensburg. Genau diese Vorgeschichte verleiht dem Rückspiel zusätzliche Schärfe. Villingen kann mit einem weiteren Sieg den Druck nach oben erhöhen, Ravensburg muss aufpassen, nicht weiter an Boden zu verlieren.

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Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars FC Denzlingen Denzlingen 14:00 PUSH

Türkspor Neckarsulm reist mit einer schmerzhaften Niederlage im Gepäck an. Das 0:1 bei der TSG Backnang bedeutete den nächsten Rückschlag für eine Mannschaft, die mit 27 Punkten weiter im unteren Mittelfeld steckt. FC Denzlingen verlor zu Hause 0:1 gegen FC 08 Villingen und bleibt mit 13 Punkten tief im Keller. Für den Aufsteiger wird die Lage immer ernster. Das Hinspiel gewann Türkspor Neckarsulm klar mit 3:1. Melvin Avdic, Cristian Gilés Sanchez und Pascal Sohm sorgten damals für die Tore, Anes Vrazalica traf spät für Denzlingen. Dazu verschoss Cristian Gilés Sanchez noch einen Foulelfmeter. Dieses Rückspiel ist für Neckarsulm eine große Chance, Luft nach unten zu schaffen. Für Denzlingen ist es fast schon ein Pflichtspiel, wenn die Hoffnung noch einmal aufflammen soll. ---

Der 1. CfR Pforzheim hat eine intensive Woche hinter sich. Erst gewann die Mannschaft 3:1 beim SV Oberachern durch Tore von Tim Schwaiger, Admir Osmicic und Noah Lulic, dann rettete Tim Schwaiger im Nachholspiel gegen SSV Reutlingen mit seinem Treffer in der 88. Minute noch ein 1:1. Mit 30 Punkten steht Pforzheim nun auf Rang neun. TSG Backnang holte zuletzt ein wichtiges 1:0 gegen Türkspor Neckarsulm, Flavio Santoro traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Backnang steht ebenfalls bei 29 Punkten in Schlagdistanz. Das Hinspiel gewann Backnang spektakulär mit 5:2. Patrick Tichy, Giuliano Greco, Terry Asare doppelt und Fabijan Domic entschieden die Partie, obwohl Noah Lulic zweimal für Pforzheim traf. Auch diesmal spricht vieles für ein hitziges, offenes Spiel zweier Mannschaften, die beide spüren, wie eng das Mittelfeld zusammengerückt ist. ---

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr FC Nöttingen FC Nöttingen SSV Reutlingen Reutlingen 15:00 PUSH

FC Nöttingen kommt mit breiter Brust. Das 6:1 gegen den Türkischen SV Singen war ein wuchtiges Ausrufezeichen. David Zenner, Matej Mijic doppelt, Salvatore Catanzano, Tasos Leonidis und Egemen Sarikaya sorgten für einen Abend, der Nöttingen bei 41 Punkten stabil in der Spitzengruppe hielt. SSV Reutlingen wartet dagegen seit zwei Spielen auf einen Sieg. Nach dem 0:0 gegen FV Ravensburg gab es im Nachholspiel in Pforzheim nur ein 1:1, obwohl Terry Asare früh getroffen hatte. Reutlingen steht nun bei 29 Punkten. Das Hinspiel gewann Nöttingen in Reutlingen mit 3:2. Tasos Leonidis, Stefan Zimmermann und Felix Waldraff trafen damals, während Konstantinos Markopoulos doppelt für Reutlingen erfolgreich war. Für Nöttingen ist dieses Heimspiel die Gelegenheit, den Platz im oberen Feld zu festigen. Reutlingen braucht dringend wieder ein Ergebnis, das Ruhe bringt. ---

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr VfR Mannheim VfR Mannheim VfR Aalen VfR Aalen 15:00 live PUSH

Mehr Spitzenspiel geht kaum. VfR Mannheim gewann zuletzt beim 1. Göppinger SV mit 3:1, obwohl die Mannschaft zunächst in Rückstand geraten war. Jannik Marx, Pasqual Pander und Luca Stellwagen drehten das Spiel und hielten Mannheim bei 52 Punkten. VfR Aalen musste dagegen beim 2:3 gegen TSV Essingen eine seltene Niederlage hinnehmen. Trotz Treffern von Stefan Wächter und Thomas Geyer blieb Aalen bei 54 Punkten, aber der Vorsprung an der Spitze wurde kleiner. Das Hinspiel in Aalen gewann der Tabellenführer mit 1:0. Sasa Maksimovic traf damals in der 34. Minute. Nun kommt es zum direkten Duell Erster gegen Zweiter. Die Spannung ist greifbar, die Fallhöhe enorm. Mannheim kann mit einem Heimsieg die Spitze praktisch in Reichweite bringen, Aalen mit einem Ausrufezeichen den eigenen Anspruch untermauern. ---

FSV Hollenbach holte zuletzt beim 2:2 in 1. FC Normannia Gmünd immerhin einen Punkt. Hannes Scherer traf doppelt und hielt Hollenbach damit bei 24 Punkten. 1. Göppinger SV verlor gegen VfR Mannheim trotz Führung mit 1:3 und bleibt mit 26 Punkten knapp vor der Gefahrenzone. Das Hinspiel gewann Hollenbach in Göppingen mit 4:2. Hannes Scherer, Marco Specht doppelt und Niklas Dörr drehten damals eine Partie, in der Luca Piljek zweimal für Göppingen getroffen hatte. Dieses Rückspiel ist deshalb für beide Mannschaften von großer Bedeutung. Hollenbach könnte mit einem Sieg aufschließen, Göppingen braucht jeden Punkt, um nicht tiefer hineingezogen zu werden. Wie wird das Match enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit. ---

Der Karlsruher SC II feierte zuletzt ein eindrucksvolles 6:1 beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Ali-Eren Ersungur, Nico Engel doppelt, Jassin Manai, Niklas Behr und Efe-Kaan Sihlaroglu führten die U-Mannschaft zu einem der deutlichsten Ergebnisse des Spieltags. Mit 32 Punkten ist Karlsruhe klar im Mittelfeld angekommen. 1. FC Normannia Gmünd kam gegen Hollenbach nicht über ein 2:2 hinaus und steht mit 24 Punkten weiter in einer heiklen Lage. Das Hinspiel endete 1:1. Marvin Gnaase brachte Gmünd in Führung, Ali-Eren Ersungur glich früh aus. Nun treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren jüngste Auftritte sehr unterschiedlich wirkten. Karlsruhe strotzt vor Frische, Gmünd ringt weiter um Stabilität. ---

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr TSV Essingen TSV Essingen SV Oberachern Oberachern 14:00 PUSH

TSV Essingen hat mit dem 3:2 bei VfR Aalen eines der stärksten Zeichen der Saison gesetzt. Besnik Koci traf früh, Patrick Auracher war mit zwei Toren der prägende Mann, und trotz der Gelb-Roten Karte gegen Leon Leuze brachte Essingen den Vorsprung ins Ziel. Mit 42 Punkten steht die Mannschaft nun auf Rang drei. SV Oberachern verlor zu Hause 1:3 gegen 1. CfR Pforzheim und blieb bei 41 Punkten. Das Hinspiel in Oberachern endete 2:2. Marin Stefotic traf doppelt für die Gastgeber, ehe Daniel Bux und Blend Etemi spät für Essingen ausglichen. Genau deshalb ist dieses Rückspiel so reizvoll: Zwei direkte Konkurrenten treffen aufeinander, nur ein Punkt trennt sie. Viel mehr Spitzengruppe in direkter Form ist kaum möglich. ---

Der Türkische SV Singen kassierte beim 1:6 in Nöttingen einen brutalen Rückschlag. Zwar hatte Cheick Oumar Coulibaly noch zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen, doch danach zerfiel die Partie aus Sicht der Gastgeber. Mit 29 Punkten bleibt Singen im unteren Mittelfeld. FSV 08 Bietigheim-Bissingen erlebte beim 1:6 gegen Karlsruher SC II einen ähnlich bitteren Nachmittag. Bleart Dautaj traf zwar zum Ausgleich, danach aber lief alles gegen Bietigheim-Bissingen, das mit 18 Punkten auf dem vorletzten Platz bleibt. Das Hinspiel gewann Bietigheim-Bissingen überraschend klar mit 3:0. Emre Yalcin, Alexander Götz und Max Stumm trafen damals. Nun treffen zwei Mannschaften aufeinander, die beide schwer gezeichnet in diese Partie gehen. Gerade deshalb könnte dieses Spiel von Nervosität, Wucht und nackter Bedeutung leben.