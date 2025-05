Man(n) muss auch mal den Mann stehen

Dabei spielte der SV 08 Steinach eine richtig gute erste Halbzeit. Das Paradoxe daran: Siebleben führte nach zwei Standardsituationen zur Pause mit 2:1. „Wir haben nicht viel zugelassen und selber gute Chancen gehabt. Wir müssen eigentlich mit einer Führung in die Halbzeit gehen“, resümierte Steinachs‘ Trainer René Queck nach der Partie. Seine Jungs erwischten einen guten Start und hätten schon nach drei Minuten die Möglichkeit zur Führung. Nachdem Gästekeeper Schuchardt meckerte gab es einen indirekten Freistoß aus Nahdistanz für Dominik Lorenz. Der Steinacher Innenverteidiger hämmerte das Spielgerät aber nach Ablage an die Latte (3.). Nach einer guten Viertelstunde belohnte dann Basti Leipold den guten Spielstart seiner Farben. Mit gutem Angriffspressing erkämpften sich die Hausherren den Ball, Bergmann steckte rechts auf Leipold durch, der ins kurze Eck abschloss (16.). Wenig später trat jedoch konnten die Gäste ausgleichen. Denn Torjäger Jewtschuck verwandelte einen Flankeneinwurf aus fünf Metern per Kopf zum Ausgleich (24.). Die Nullachter waren aber weiterhin gut im Spiel und Leipold traf zur vermeintlichen Führung nach einem schnellen Einwurf und Bergmann-Flanke. Doch Marie Lippuner hatte etwas dagegen. Vor dem Einwurf kam es zu einem Pressschlag, bei dem nach Meinung der Schiedsrichter-Assistentin zuletzt ein Steinacher am Ball war. „Die Situation ärgert mich richtig. Sicher war es eine 50:50-Entscheidung. Aber der Schiedsrichter ließ unseren Einwurf ausführen und das Tor erzielen und überstimmte damit das Fahnenzeichen seiner Assistentin für jeden sichtbar“, beschreibt René Queck. Nach der Torerzielung von Leipold allerdings änderte Hölbig seine „Erstmeinung“, nahm das Tor zurück und entschied auf Einwurf für Siebleben. Es passte ins Steinacher Bild, dass in der Nachspielzeit dann Siebleben in Front ging. Bei der Entstehung waren sich Neuber und Lorenz im Vorfeld nicht einig und schenkten den Gästen einen Eckball. Dieser wurde zu einer weiteren Ecke geblockt, die wiederum dann Rümpler in der Nachspielzeit mit Windunterstützung direkt ins lange Eck dreht (45.+1). „Der war nicht haltbar und natürlich war der Zeitpunkt bitter“, so René Queck.

Seine Elf zeigte sich aber mit Wiederbeginn unbehelligt und kam gut aus der Kabine. Als dann kurz nach Wiederbeginn noch Johann Reif per Notbremse Liesmann stoppte, schien alles möglich (53.). Der Sieblebener Abwehrspieler sah Rot und zudem bekamen die Steinacher einen aussichtsreichen Freistoß aus 17 Metern. Bergmann chippte den Ball jedoch in die Mauer, was wiederum Queck im Nachgang ärgerte: „Ich sage den Jungs immer, dass sie die Freistöße aus so naher Distanz auf das Torwarteck jagen sollen. Es ist schwierig für den Keeper, weil er den Ball dann spät sieht und sieben von zehn Torhütern zudem einen Schritt in die falsche Richtung machen.“ Scheinbar hatte Bergmann die Worte seines Trainers vergessen. In der Folgezeit war Steinach weiterhin gefällig, aber Siebleben zeigte, warum sie im Gegensatz zu den Südthüringern auf einen der vorderen Tabellenplätze stehen. Trotz Unterzahl nahmen sie am Ende die drei Punkte mit nach Hause und erzielten noch zwei Tore. Beim 1:3 gewann Jarju das Laufduell mit Lorenz, der einen Torwart-Abschlag folgenschwer erst aufkommen. Der Sieblebener Angreifer hatte dann keine Mühe einzuschieben (71.). Steinach kam nicht mehr ran, auch weil Leipold kurz vor und nach dem 1:3 eine gute Möglichkeit liegen ließ. So machte Jewtschuk den Unterschied an diesem Tag nochmal deutlich und traf in der Nachspielzeit nach Konter mit seinem 19. Saisontreffer zum Endstand (90.+1).

„Leider haben wir aus dem Spiel gegen Bad Salzungen nichts gelernt, in dem wir auch in Überzahl waren. Wir haben es nicht geschafft den Gegner ins Laufen zu bekommen, zu wenig das Spiel breit gemacht. Zudem ist einigen nicht bewusst, dass es sich um Männerfußball handelt. Uns fehlte die Körpersprache in den Zweikämpfen. In gewissen Situationen muss man auch mal seinen Mann stehen. Das ist am Ende der Unterschied, warum Siebleben unter den Top-Fünf steht und wir im Niemandsland der Tabelle. Das Beste am Spiel war das Ergebnis aus Waltershausen, wodurch wir rechnerisch kaum noch absteigen können“, resümierte René Queck nach der Partie. Das sportliche Highlight für den Steinacher Trainer folgte noch nach dem Landesklasse-Spiel mit der Partie der Steinacher Alter Herren gegen die Traditionsmannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt. Denn hier waren die Nullachter am Ende mit 3:1 erfolgreich.