„Mann mit dem Hammer“ bleibt – WSC Frisia verlängert mit Buchheim

Der Wilhelmshavener SC Frisia hat eine weitere Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen: Pascal Buchheim bleibt dem Verein erhalten.

Der Wilhelmshavener SC Frisia hat eine weitere Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen: Pascal Buchheim bleibt dem Verein erhalten.

Der Offensivspieler, intern auch als „Mann mit dem Hammer“ bezeichnet, zeichnet sich insbesondere durch seine Schussstärke aus der Distanz aus. Mit seiner Abschlussqualität aus der zweiten Reihe sorgt er immer wieder für Gefahr und bringt ein spezielles Element in das Offensivspiel der Friesen ein.