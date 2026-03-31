„Mann mit dem Hammer“ bleibt – WSC Frisia verlängert mit Buchheim

Der Wilhelmshavener SC Frisia hat eine weitere Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen: Pascal Buchheim bleibt dem Verein erhalten.
Der Wilhelmshavener SC Frisia hat eine weitere Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen: Pascal Buchheim bleibt dem Verein erhalten.
Der Offensivspieler, intern auch als „Mann mit dem Hammer“ bezeichnet, zeichnet sich insbesondere durch seine Schussstärke aus der Distanz aus. Mit seiner Abschlussqualität aus der zweiten Reihe sorgt er immer wieder für Gefahr und bringt ein spezielles Element in das Offensivspiel der Friesen ein.
Pascal Buchheim selbst betont seine Verbundenheit zum Verein und hebt insbesondere das Umfeld sowie den Zusammenhalt innerhalb des Teams hervor. Die Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern sieht er als Grundlage für die kommende Spielzeit.
Mit der Verlängerung setzt der Wilhelmshavener SC Frisia auf Kontinuität im Kader und hält einen Spieler, der sich mit dem Verein identifiziert und als Bestandteil des Teams geschätzt wird.