Manka trifft in 90+4: Halvestorf erkämpft Punkt gegen Arminia

Die SSG Halvestorf-Herkendorf hat am 15. Spieltag der Landesliga Hannover einen späten Punktgewinn gefeiert. Gegen den favorisierten SV Arminia Hannover erzielte Alexander Manka in der vierten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter den 1:1-Endstand.
In der ersten Halbzeit bestimmten die Halvestorfer das Geschehen. „Wir hatten drei klare Chancen, die eigentlich zu Toren führen mussten, doch Arminias Torwart Dominik Grimpe parierte jedes Mal stark“, sagte SSG-Trainer Artjom Grincenko. Während die Gastgeber mehrfach am stark reagierenden Schlussmann scheiterten, kam Arminia nur zu einem einzigen Torschuss. „Eigentlich hätten wir zur Halbzeit mit 2:0 führen können, vielleicht sogar müssen“, so Grincenko weiter.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Arminia effizienter. In der 71. Minute nutzte Vladyslav Pronko den zweiten gefährlichen Abschluss der Gäste, als die SSG eine Flanke am langen Pfosten nicht konsequent verteidigte. Der Treffer brachte die bis dahin abwartenden Hannoveraner mit 1:0 in Führung.
Halvestorf reagierte und stellte offensiv um. „Arminia kam noch zu einer weiteren Gelegenheit, die zum Glück ungenutzt blieb. Auch wir hatten anschließend noch zwei gute Möglichkeiten, die Grimpe erneut stark entschärfte, darunter eine Doppelchance“, erklärte Grincenko.
In der Schlussphase drängte die SSG auf den Ausgleich. Ein langer Ball von Christopher Katunda-Nakahosa erreichte Alexander Manka, der bis zur Grundlinie durchlief und dort gefoult wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Manka sicher zum 1:1. „Wenn man mir das Ergebnis vor dem Spiel angeboten hätte, hätte ich es sofort unterschrieben. Klar hatten wir Glück, dass wir nicht 1:0 verloren haben, aber auch Pech, dass wir die Partie zuvor nicht schon für uns entschieden haben“, sagte Grincenko.
Der Tabellenzwölfte wartet weiter auf den fünften Saisonsieg, holte aber einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf und beendete zugleich die Serie der siebtplatzierten Arminia, die nach drei Erfolgen in Folge diesmal mit einem Remis leben musste.