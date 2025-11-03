Symbolbild SSG Halvestorf- Herkendorf – Foto: SSG Halvestorf

Manka trifft in 90+4: Halvestorf erkämpft Punkt gegen Arminia Alexander Manka verwandelt in der Nachspielzeit einen Elfmeter und sichert der SSG Halvestorf-Herkendorf ein 1:1 im Landesliga-Duell gegen Arminia Hannover.

Die SSG Halvestorf-Herkendorf hat am 15. Spieltag der Landesliga Hannover einen späten Punktgewinn gefeiert. Gegen den favorisierten SV Arminia Hannover erzielte Alexander Manka in der vierten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter den 1:1-Endstand.

Gestern, 14:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf Halvestorf-H SV Arminia Hannover SV Arminia H 1 1 Abpfiff In der ersten Halbzeit bestimmten die Halvestorfer das Geschehen. „Wir hatten drei klare Chancen, die eigentlich zu Toren führen mussten, doch Arminias Torwart Dominik Grimpe parierte jedes Mal stark“, sagte SSG-Trainer Artjom Grincenko. Während die Gastgeber mehrfach am stark reagierenden Schlussmann scheiterten, kam Arminia nur zu einem einzigen Torschuss. „Eigentlich hätten wir zur Halbzeit mit 2:0 führen können, vielleicht sogar müssen“, so Grincenko weiter.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Arminia effizienter. In der 71. Minute nutzte Vladyslav Pronko den zweiten gefährlichen Abschluss der Gäste, als die SSG eine Flanke am langen Pfosten nicht konsequent verteidigte. Der Treffer brachte die bis dahin abwartenden Hannoveraner mit 1:0 in Führung. Halvestorf reagierte und stellte offensiv um. „Arminia kam noch zu einer weiteren Gelegenheit, die zum Glück ungenutzt blieb. Auch wir hatten anschließend noch zwei gute Möglichkeiten, die Grimpe erneut stark entschärfte, darunter eine Doppelchance“, erklärte Grincenko.