Manipulationsverdacht in der Landesliga 4 – Ermittlungen laufen

– Foto: Timo Babic

Am letzten Spieltag der Saison feierte der Lüner SV mit einem 4:2-Sieg über den SV SW Lembeck den direkten Wiederaufstieg in die Westfalenliga. Den Grundstein legte der LSV zuvor am Pfingstmontag mit einem 3:1 beim sportlichen Schlusslicht Borussia Münster. Dieses Spiel steht nun urplötzlich im Mittelpunkt.

Übereinstimmenden Berichten zufolge, soll es während der Halbzeitpause beim Stand von 1:0 für Münster zu einer versuchten Spielmanipulation gekommen sein. „Ein uns unbekannter Mann hat einen Mitarbeiter von Borussia Münster angesprochen“, erklärt Borussia Münsters Vorsitzender Christoph Kattentidt den „Ruhr Nachrichten“. Zuvor berichteten auch die „Westfälischen Nachrichten“. Demnach soll der Unbekannte 3.000 Euro geboten haben, damit Münster das Spiel noch verliert. Nachdem dies zurückgewiesen wurde, soll der Mann auf 4.000 Euro erhöht haben. Der mutmaßliche Bestechungsversuch habe sich aber weder an Spieler noch an Mitarbeitern aus dem Trainerteam gerichtet haben. Auch während der Partie seien sie nicht darüber informiert gewesen.

Borussia Münster hat nach dem Vorfall an Staffelleiter Manfred Bröker gewandt, der den Sachverhalt entsprechend an das Verbandssportgericht weitergeleitet habe, wie er der Lokalzeitung bestätigte. Dort würden nun alle Informationen eingeholt und der Sachverhalt überprüft, für ihn sei das alles „in der Schwebe“. Christoph Kattentidt betont zudem, dass man den Lüner SV nicht beschuldige. „Theoretisch kann das auch irgendein Zuschauer gewesen sein.“ Die Lüner distanzieren sich derweil klar von dem Vorfall. Dieser sei eine „bodenlose Frechheit“ und gehe gar nicht. Jede Beteiligung wies man „strengstens“ ab. Man habe – wie auch Borussia Münster – keinerlei Kenntnis über die Identität des Unbekannten.