Mangold-Hattrick hält "Bardorf" vorn – Bamberg wieder auf Kurs Jimmy Mangold schießt Schlusslicht Rimpar im Alleingang ab +++ Mönchröden dreht Abstiegs-Kracher gegen Fuchsstadt +++ Abtswind siegt in Unterzahl von Marco Baumgartner · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Abtswind (in weiß) setzte sich knapp mit 1:0 gegen den TuS Frammersbach durch. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Die Luft im Titelrennen der Landesliga Nordwest bleibt dünn: Der TSV Großbardorf verteidigte dank einer Gala von Jimmy Mangold die Tabellenführung, während Verfolger Don Bosco Bamberg gegen Haibach souverän nachlegte. Am anderen Ende der Tabelle feierte der TSV Mönchröden einen Meilenstein zum Klassenerhalt und stürzte den 1. FC Fuchsstadt damit wohl endgültig in die sportliche Krise.

Der TSV Großbardorf (68 Punkte) bleibt das Maß der Dinge. Matchwinner beim Tabellenletzten war Jimmy Mangold, der mit einem lupenreinen Hattrick (16., 39., 47.) bereits kurz nach der Pause alle Zweifel am Sieg des Spitzenreiters beseitigte. Rimpar konnte durch Sandro Kramosch nur noch Ergebniskosmetik betreiben und taumelt mit 15 Punkten dem Abstieg entgegen.

Die Nüßlein-Elf (66 Punkte) lässt im Titelkampf nicht locker. Vlad Saprykin brachte die Domreiter mit einem schnellen Doppelpack innerhalb von vier Minuten (20., 24.) früh auf Kurs. Patrick Görtler machte in der zweiten Halbzeit den Deckel drauf. Für Haibach (Platz 5) bedeutet die Pleite das Ende aller vagen Hoffnungen, noch einmal ganz oben einzugreifen.

Ein Big Point im Abstiegskampf für die „Mönche“! Nach einem Rückstand durch einen Foulelfmeter von Nico Neder bewies das Team von Achim Engel Moral. Innerhalb von acht Minuten drehten Lukas Pflaum, Noah Büchner und Lukas Köhn die Partie komplett. Während Mönchröden (Platz 12) nun 34 Punkte vorweist, bleibt Fuchsstadt (Platz 17) mit 23 Zählern tief im Keller stecken.

Der TSV Abtswind (Platz 3) bewies in Frammersbach Nervenstärke. Yasir Aldijawi erzielte kurz nach dem Seitenwechsel das goldene Tor. Kurios wurde es in der Nachspielzeit: Mit Piet Scheurer und Muhammed Kapukiran flogen innerhalb von sechzig Sekunden gleich zwei Abtswinder mit Gelb-Rot vom Platz, doch die Götzelmann-Elf rettete den knappen Sieg über die Zeit.

Der TSV Karlburg festigt mit 54 Punkten den vierten Tabellenplatz. Haroona Diarrassouba und Florian Gutheil sorgten bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse an der Maibacher Höhe. Die FT Schweinfurt (Platz 8) fand gegen die stabilen Gäste kein Durchkommen und verliert den Anschluss an die Top 5.

Vatan Spor (Platz 11) macht einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Oktay Sevim brachte die Gäste früh in Führung, Spielertrainer Peter Sprung sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Für Dampfach (Platz 16) wird die Lage mit 28 Punkten immer brenzliger, der Rückstand auf das rettende Ufer wächst.

In einem packenden Schlagabtausch behielt Leider die Oberhand. Zweimal konnte Bad Kissingen einen Rückstand ausgleichen, doch ein Doppelpack von Arwed Kellner (66., 69.) brachte die Entscheidung für die TuS. Der späte Anschluss von Max Albert kam für den Aufsteiger zu spät. Während Leider auf Platz 6 klettert, rutscht Bad Kissingen (Platz 14) wieder mitten in die Relegationszone.

Schwebenried drehte das Spiel gegen den Aufsteiger Eisingen. Nach der frühen Führung durch Jannis Thein (Foulelfmeter) glichen Sebastian Lehmann und Pascal Demar die Partie zugunsten der DJK. Schwebenried (Platz 10) zieht damit in der Tabelle an Vatan Spor vorbei und vergrößert das Polster nach unten.