Mangelnde Chancenverwertung verhindern höheres Ergebnis

Breitungen ging als Favorit in das Werratalderby gegen Schwallungen. Bereits in der 3. Spielminute erzielte Noah Klinger die Führung. Yannis Michael Pfaff überlief auf der linken Seite die komplette Abwehr der Schwallunger und spielte im Anschluss den Ball auf Noah Klinger, der nur noch einschob. Im weiteren Spielverlauf ließ Breitungen einige Torchancen liegen und in der 14. Minute konnte Schwallungen aus gut 22 Metern den Ausgleich erzielen. Nur zwei Minuten später rettete Niklas Teubert seine Mannschaft vor einem Rückstand. Niklas wehrte einen Freistoß sensationell ab. Max Peter startete in der 22. Spielminute in einen Steilpass aus dem Mittelfeld und hob den Ball zum 2:1 ins Netz. Nur eine Minute später hatte Schwallungen Pech und traf ins eigene Netz. Breitungen hätte in der weiteren Folge den Sack bereits zu machen können, aber zwei gute Chancen von Marcel Willmann (26.) und Max Peter (29.) konnten nicht genutzt werden. Aber in der 35. Spielminute traf Marcel zum 4:1 durch einen satten Schuss aus gut 12 Metern. Kurz vor dem Pausenpfiff scheiterte Lars Müller aus der Nahdistanz.