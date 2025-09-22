Mangelnde Chancenverwertung – Schwaig verliert Dorfclub-Duell

FCS kassiert beim 0:2 in Pipinsried Tore erst in der zweiten Hälfte. Mit der nächsten Niederlage belegt Schwaig den siebten Platz.

Schwaig – Nach zuletzt zwei Siegen in Folge musste der FC Schwaig am Samstagnachmittag beim FC Pipinsried eine 0:2-Niederlage hinnehmen. In einem Spiel, in dem es auf beiden Seiten nicht allzu viele Torchancen gab, waren die Gastgeber abgeklärter und verdienten sich den Sieg, weil sie zum richtigen Zeitpunkt ins Schwarze trafen.

Schwaigs Trainer Christian „Wiggerl“ Donbeck veränderte seine Startelf im Vergleich zum Heimsieg gegen Schalding-Heining auf zwei Positionen. Für den privat verhinderten Hannes Empl spielte Mathias Leiber in der Innenverteidigung, und Noah Brill begann für Tobi Jell als rechter Außenverteidiger.

Beide Teams begannen verhalten, legten großen Wert auf Ordnung und Sicherheit im eigenen Spiel. In der 4. Minute führte Pipinsried eine Ecke von der rechten Seite schnell aus. Der Ball kam zu Außenverteidiger Sebastian Keßler, der nicht lange fackelte und aus 14 Metern halblinke Position abzog. Zum Glück für die Gäste fischte Torwart Maxi Huber das Geschoss aus dem rechten Kreuzeck.

Eine Viertelstunde später hatte Schwaig seine erste klare Torchance. Tim Schels verlagerte das Spiel schnell auf die rechte Seite, wo Leon Roth den freien Raum nutzte und ungehindert in die Mitte flankte. Raffi Ascher nahm die Kugel aus zehn Metern artistisch per Seitfallzieher, doch im letzten Moment fälschte die Fußspitze eines Verteidigerbeins den Ball zur Ecke ab. Nur 60 Sekunden später köpfte Sebastian Hofmaier eine Flanke von der rechten Seite an den Außenpfosten.

Kopfballtor und Lattentreffer

Vier Minuten nach dem Seitenwechsel ging Pipinsried in Führung. Keßler schlug eine Flanke von der linken Seite in den Strafraum, und Mittelstürmer Florian Gebert traf mit einem tollen Kopfball aus zehn Metern ins linke untere Eck. FCS-Torwart Huber hatte keine Abwehrchance. Dieser Treffer beflügelte die Gastgeber, und es folgte ihre beste Phase im Spiel. In der 59. Minute jagte Kapitän Alexander Lungwitz einen Freistoß knapp außerhalb des Sechzehnmeterraums mit voller Wucht an die Querlatte.

Ab der 60. Minute kam Schwaig wieder besser in die Partie und überstand die Drangphase ohne weiteren Gegentreffer. In der 78. Minute schlug der eingewechselte Daniel Gaedke eine Flanke von der rechten Seite in die Mitte, wo Ascher per Kopf an die Kugel kam. Der Ball wurde geblockt, aber Ascher kam zum Nachschuss, verfehlte das Gehäuse aber knapp.

Zu früh gefreut

In der Nachspielzeit jubelten einige Schwaiger Fans bereits, als Mathias Leiber eine Ecke von der linken Seite am kurzen Pfosten aufs Tor köpfte, doch Torwart Maximilian Engl bekam irgendwie noch die Hand an den Ball und rettete damit sein Team vor dem Ausgleich.

Schwaig rannte weiter an, machte aber dann einen Fehler in der Defensive. Einen ungenauen Querpass erlief ein Pipinsrieder Angreifer, spielte sofort auf den startenden Florian Gebert, der die Nerven behielt und aus 14 Metern alleine vor Torwart Huber zum entscheidenden 2:0 einschob. Zwar versuchte Schwaig noch einmal alles, doch den Gästen gelang der so wictige Anschlusstreffer nicht mehr.

Für den FC Schwaig geht es am kommenden Freitag weiter mit dem Heimspiel gegen den Regionalliga-Absteiger Türkgücü München.