Mangelnde Chancenverwertung im intensiven Spitzenspiel

TSV Neufra – SGM Schmeien 0:0 (0:0)



Das Spitzenspiel des Tabellenführer TSV Neufra gegen den Tabellendritten SGM Schmeien endete torlos und so bleibt der Abstand von neun Punkten bestehen. „Über die komplette Spieldauer gesehen, geht das Remis in Ordnung“, sagt nach der Partie Trainer Stefan Linder und zeigt sich einmal mehr enttäuscht über die eigene Chancenverwertung. „Wir hatten die deutlicheren Torchancen“, ergänzt Linder. Bereits in der Anfangsphase hatte die SGM zwei gute Chancen. Der Versuch von Sercan Özen konnte TSV Torhüter Yan-Thorben Herre parieren und der Schuss von Jan Fischer flog knapp über das Tor. In der Folgezeit kamen die Gastgeber besser in die Partie. Allen voran Jannik Türk, der ständiger Unruheherd in der Hintermannschaft der SGM war und über ihn beinah jeder Angriff vorgetragen wurde. So versuchten die Hausherren über die Außenpositionen zum Erfolg zu kommen, doch außer ein paar Distanzschüsse kam wenig zu Stande. Die SGM-Defensive stand erneut sicher und in der Offensive fehlte kurz vor dem Pausenpfiff beim Abschluss von Luca Bongermino das nötige Glück.



Im zweiten Durchgang wurden die Zweikämpfe intensiver und ruppiger, sodass der Schiedsrichter alle acht gelbe Karten ab der 50. Minuten zeigen musste. Die Mannschaft um Kapitän Eric Hanner ließ sich von den vielen Unterbrechungen jedoch nicht beirren und drängte auf die Führung. Der Heber von Sven Beck fand genau so wenig den Weg ins Tor, wie ein erneuter Abschluss von Fischer als er im Strafraum seinen Gegenspieler abschüttelte. Nach einer Flanke hatte Özen die große Chance als er freistehend zum Kopfball kam, doch der Ball landete neben dem Tor. Der Tabellenführer war hauptsächlich in der Defensive beschäftigt, konnte aber durch Standards für etwas Gefahr sorgen. So traf Martin Herrmann den Torpfosten und nach einem Eckball bekam die SGM gerade noch ein Bein dazwischen und konnte so den Torschuss rechtzeitig blocken. Auf der anderen Seite scheiterte Bongermino am Pfosten und war für die SGM an einem Einschlag am nächsten dran. In den letzten Minuten hatten beide Teams noch die Chance auf den Lucky Punch. Keeper Robin Stauß verhindert eine Torchance gegen den alleinstehenden Herrmann. Nachdem folgenden Abschlag wurde Jens Hanner vor dem Strafraum vom TSV Torhüter Herre regelwidrig zu Fall gebracht und der Keeper kam mit der gelben Karte noch glücklich davon. Der anschließende Freistoß von Bongermino landete in der Mauer. „Spielerisch fand ich es eine gute Leistung von uns“, zeigt sich Co-Trainer Christian Lauria zufrieden. „Aus Sicht der Torchancen haben wir jedoch leider zwei Punkte verloren, da wäre heute ein Sieg möglich gewesen“



Schlussendlich teilen sich die Teams die Punkte, womit der TSV Neufra deutlich besser leben kann. Bei einem Spiel weniger als der FC Mengen und der TSV Neufra geht die SGM Schmeien mit fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und neun Punkten auf den Tabellenführer in die Winterpause.



TSV Neufra II – SGM Schmeien II 2:6 (0:4)

Tore: Sascha Kessel (2x), Marco De Vito, Marcus Huthmacher, Manuel Kovacic, Simon Rebholz



Kurzen Prozess machte die Reserve beim 6:2 Auswärtssieg. Bis zur 38. Minute schossen Kessel, De Vito, Huthmacher und Kovacic einen 4:0 Vorsprung heraus und sorgten so bereits zur Pause für die Vorentscheidung. Kurz nach der Pause erhöhte Kessel auf 5:0 ehe die Hausherren mit einem Doppelschlag das Ergebnis verkürzen konnte. Der eingewechselte Rebholz setzte den Schlusspunkt.