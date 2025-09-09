Mangelhafte Chancenverwertung

Beim jüngsten Meisterschaftsspiel gegen die FSG Schiffweiler-Landsweiler II musste das Team um Jonas Hans erst einmal einen 0:2-Rückstand verdauen, ehe zumindest noch ein Remis gerettet wurde.

Bereits zur Halbzeit hätten die Hausherren, gemessen an den Torchancen, locker mit 2:0 in Führung liegen müssen. Doch statt der erhofften Führung, traf der Gast durch Tobias Haag zum 0:1. Und es kam noch besser für die Gäste. Erneut war es Tobias Haag, der den Spielverlauf auf den Kopf stellte und das 0:2 markierte. In der Folge stellte Ottweiler um und kam erneut durch Jonas und Felix Hans zu hochkarätigen Chancen. Jonas Hans war es dann, der schließlich den hochverdienten Anschlusstreffer erzielte. Fünf Minuten vor Spielende verwandelte Luca Ruppenthal, einen an Jonas Hans verursachten Elfer, zum 2:2-Endstand.

Jonas Hans nach dem Spiel: "Streng genommen, hätten wir nie in Rückstand geraten dürfen, sondern früh für eine Entscheidung sorgen müssen.".