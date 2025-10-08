Mang über Trainersuche bei 1860 München: „Es sieht nicht so schlecht aus“

Präsident Gernot Mang und 1860 München wollen in dieser Woche noch einen neuen Trainer präsentieren. – Foto: IMAGO/Oryk HAIST

1860 München hat nach acht Tagen immer noch keinen Nachfolger für Patrick Glöckner gefunden. Gelingt in dieser Woche der Durchbruch?

Update vom 08. Oktober, 10:15 Uhr: Gernot Mang verbreitet weiter Optimismus. „Wir sind in guten Gesprächen und es sieht nicht so schlecht aus“, sagte der 1860-Präsident am Rande des Testspiels am Dienstagabend beim FC Amberg gegenüber Oberpfalz Echo. Der 57-Jährige blickt bereits voraus auf das kommende Heimspiel: „Wir haben jetzt gegen Duisburg den ungeschlagenen Tabellenführer. Das ist eine Riesen-Chance für uns, wieder Euphorie zu entfachen.“ Übrigens: Ex-Coach Michael Köllner war auch im Stadion, als Gast des Bezirksligisten. Gestern, 18:00 Uhr FC Amberg FC Amberg TSV 1860 München TSV 1860 1 11

Update vom 08. Oktober, 10:00 Uhr: Das Karussell an Trainernamen, die bei 1860 München gehandelt werden, nehmen Fahrt auf. Sascha Hildmann wird nach Informationen von Merkur/tz nicht in Giesing anheuern. Neuer Favorit ist jetzt Markus Kauczinski. Soll der neue Übungsleiter mit Giesinger Wurzeln antreten, wären Bernhard Trares, Alex Schmidt oder auch Manuel Baum Kandidaten. Rüdiger Ziehl werden Außenseiterchancen eingeräumt. Tim Walter, zuletzt in England bei Zweitligist Hull City tätig, hat den Löwen einen Korb gegeben. Erstmeldung vom Dienstag, 07. Oktober, 14:08 Uhr: München – Ob Gernot Mang und Manfred Paula gläubig sind, ist nicht überliefert. Dennoch gilt für Präsident und Interimsgeschäftsführer ein berühmtes Bibel-Zitat aus der Bergpredigt: „Suchet, so werdet ihr finden.“ Denn die Entlassung von Patrick Glöckner und Christian Werner ist inzwischen neun Tage alt. Ein neuer Trainer für 1860 München ist aber noch nicht in Sicht.

Der entlassene Christian Werner hatte offenbar schon Kontakt zu Thomas Wörle aufgenommen Gernot Mang hat am Sonntag im BR seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass der neue Löwen-Dompteur zumindest bis Ende der Woche feststeht. „Das hat jetzt absolute Priorität“, versicherte der 57-Jährige nach der 0:1-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden. Doch wer könnte die nach fünf sieglosen Spielen auf Rang 13 abgerutschten Blauen in Zukunft anführen?

Sascha Hildmann, hier im März 2023 mit Preußen Münster im Grünwalder Stadion, wurde bei 1860 München angeboten. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner