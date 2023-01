Mang (SV Steinhausen) und Müller (SV Baltringen) bleiben Trainer

Seit dem Trainerwechsel gab es beim SVS keine Niederlage mehr (2 Siege und ein Unentschieden), in der Tabelle konnte sich die Manschaft auf den 12. Platz verbessern (19 Punkte). Auf einen Nichtabsteigsplatz sind es nun zwei Punkte Abstand, das Ziel dürfte für den SV Steinhausen weiterhin der Klassenerhalt sein.

Mithelfen dabei soll auch der erst 17-Jährige Torwart von der A-Jugend des FV Olympia Laupheim, der zur Winterpause zum SVS wechselte. Abteilungsleiter Tobias Rothenbacher teilte der Schwäbischen Zeitung mit das es auf der Torwartposition Bedarf gab, da Johannes Lehmann nach einer Hüft-OP lange ausfällt und Simon Gerner sowie Silvio Adam Catalein nicht immer zur Verfügung stehen.



Ebenfalls bis zum Saisonende hat auch Trainer Stefan Müller (36) vom Tabellenvorletzten SV Baltringen zugesagt. Christian Endler hatte im November letzten Jahres überraschend seinen Rücktritt bekann gegeben, als Müller ihm als neuer Chefcoach zu Seite gestellt werden sollte. Doch auch nach diesem Wechsel an der Seitenlinie konnte der SV Baltringen nicht punkten und wartet nun schon seit 12 Spielen auf einen Sieg. Bei den Hallenkreismeisterschaften in Biberach schied die Mannschaft bereits nach der Vorrunde aus.

Gegenüber der SZ gab Spielleiter Thomas Heilborn weiterhin als Ziel den Klassenerhalt aus, so lange das rechnerisch noch möglich ist. Doch das dürfte bei 10 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz sehr schwierig werden, ingesamt holte der SVB in dieser Saison erst sieben Punkte und kassierte 72 Gegentore.

Nicht mehr dabei in der Restrunde ist der erfahrene Spieler Sebastian Arendt der zum SV Schemmerhofen wechselte.