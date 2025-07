Mang drängt auf Stadionumbau: 1860-Präsidium trifft sich mit Investor Ismaik

Hausbesuch im Heimtrikot: Hasan Ismaik (r.) traf am Montagnachmittag an der Geschäftsstelle des TSV 1860 ein – und dort u.a. auf Gernot Mang. – Foto: Stefan Matzke

Investor Hasan Ismaik trifft das Präsidium in München – im neuen Löwen-Trikot. Und verkündet gleich den Rückzug eines Aufsichtsrat-Trios.

München – Der Immer-noch-Investor des TSV 1860 hat seine München-Woche gestartet. Am Sonntag landete Hasan Ismaik, bezog wie üblich eine Suite im Charles-Hotel – und präsentierte noch am Abend seinen ersten Gast: Präsident Gernot Mang, der anders als Vorgänger Robert Reisinger auf ein schnelles Treffen mit dem Mitgesellschafter drängte. Ein harmonisches Foto, das die beiden vor dem Stadtpanorama zeigt, stellte Ismaik online. Nach dem gescheiterten Anteilsverkauf kündigte der Jordanier an, zur „Stabilisierung und Neuordnung bei unserem TSV 1860“ beitragen zu wollen. Hasan Ismaik zu Besuch in München: 1860-Investor verkündet neuen Aufsichtsrat

Sein Besuch soll ein Neuanfang sein – zumindest bis zu einem möglichen neuen Verkaufsversuch. Ismaiks Terminkalender ist voll: Treffen mit dem Rest des Präsidiums, mit Geschäftsführer Christian Werner, Fans, Medien – und wohl auch mit der Mannschaft, die an diesem Dienstag in die Vorbereitung auf den Drittligastart am Freitag in Essen (19 Uhr, MagentaSport) einsteigt. Eine Presseerklärung der Gesellschafter war angekündigt, verzögerte sich aber. Ehe Ismaik am Montag um 16.10 Uhr am Vereinsgelände eintraf (im neuen Heimtrikot), überraschte er mit einem weiteren Foto von seinem Hotelbalkon. Darauf umarmt er Herbert Bergmaier, den früheren Vorsitzenden von Pro1860, „mein neues Mitglied für den Aufsichtsrat der KGaA“. Auf Nachfrage unserer Zeitung, für wen der Wochenanzeiger-Chef in das wichtige KGaA-Gremium nachrücken soll, gab es zunächst keine Antwort.

Verwunderlich ist die Personalie allemal, denn wie kein Zweiter im 1860-Kosmos stand Bergmüller in der Vergangenheit für die Belange und Interessen des e.V.. Beiläufig erwähnte Ismaik nur, dass er das komplette HAM-Trio im Aufsichtsrat austauscht. Saki Stimoniaris, Anwalt Andrew Livingston und auch sein Bruder Yahya sind also raus. Präsident Mang will den Stadionumbau vorantreiben: „Unser Wunschziel sind 25 000 Zuschauer“ Was klar wurde, als Ismaik Mang am Montag zum zweiten Mal binnen 24 Stunden traf: Er schöpft Hoffnung aus dem neuen Kurs des Oberlöwen. „Er hat signalisiert, dass er strukturelle Veränderungen im Verein anstoßen möchte – ein Vorhaben, das ich ausdrücklich begrüße“, teilte Ismaik mit. Zusammenhalt sei nun gefragt: „Unser Fokus muss auf Mannschaft, Trainerteam und Management liegen – sie verdienen uneingeschränkte Unterstützung.“ Ein Thema, das vor allem Mang vorantreiben will, ist die Stadionfrage. Da spüre er Rückenwind aus dem Rathaus. „Wir brauchen ein wirtschaftliches Stadion, das hat oberste Priorität. Unser Wunschziel sind 25 000 Zuschauer – das wäre eine ideale Größe für uns“, sagte er beim Besuch unserer Zeitungsredaktion. „Es ist immer gefährlich, wenn man einem Verein die DNA rausreißt, also die Heimat“ Die Olympia-Bewerbung Münchens könnte dieser Vision zusätzliche Schubkraft verleihen. Bis zum Bürgerentscheid am 26. Oktober will Mang Klarheit haben. Auch Ismaik habe Unterstützung signalisiert. Wichtig sei, dass der Umbau auch den Fall eines möglichen Erstliga-Aufstiegs abdeckt. „Es kann nicht sein, dass wir uns in dem Punkt limitieren. Am Ende erwischen wir in der 2. Liga ein gutes Jahr, steigen auf – und haben dann kein Stadion“, so Mang. Für ihn ist klar: „1860 in Giesing ist ein Beitrag zum kulturellen Leben in unserer Stadt.“ Siehe St. Pauli. „Es ist immer gefährlich, wenn man einem Verein die DNA rausreißt, also die Heimat.“

„Baut das Sechzger aus!“ Ein Vorhaben, bei dem Gernot Mang auf Münchens Olympia-Pläne und Signale aus dem Rathaus setzt. – Foto: Stefan Matzke