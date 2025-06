Manfred Schnieders – Foto: FLVW

Manfred Schnieders als FLVW-Präsident wiedergewählt Manfred Schnieders geht in seine zweite Amstzeit als FLVW-Präsident

Manfred Schnieders ist auf dem Verbandstag des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) am Samstag in der Kamener Stadthalle als Präsident wiedergewählt worden. Die 135 anwesenden Delegierten votierten einstimmig für eine zweite Amtszeit des Salzkotteners, der den FLVW seit 2022 führt.

In seiner Antrittsrede bei dem FLVW, dankte Schnieders dem Plenum zunächst für das entgegengebrachte Vertrauen. „Ihr Votum ist gleichermaßen Anerkennung wie Ansporn. Und ich werde mein Möglichstes tun, Ihr Vertrauen nicht zu enttäuschen“, sagte der 70-Jährige. Für die kommende, nun vierjährige Legislaturperiode, kündigte Schnieders an, strukturellen Herausforderungen im Haupt- und Ehrenamt sowie in den 29 FLVW-Kreisen begegnen zu wollen – im Sinne der rund 2.000 Mitgliedsvereine: „Wir sind dabei, unsere Aufgaben zu hinterfragen: Was bringt den Vereinen etwas, was müssen wir verändern, was streichen? Wir werden uns auf Angebote konzentrieren, die Vereinen und Mitgliedern einen echten Mehrwert bieten. Wir wollen handlungsfähiger, digitaler, partizipativer, basisnäher, veränderungsfähiger werden! Gutes Altes beibehalten, gutes Neues etablieren!“

Bewährte Führungsmannschaft

An seiner Seite darf Manfred Schnieders auf die Unterstützung seiner bewährten Präsidiumsmannschaft bauen. Andree Kruphölter (FLVW-Vizepräsident Amateurfußball), Peter Westermann (FLVW-Vizepräsident Leichtathletik), Holger Bellinghoff (FLVW-Vizepräsident Jugend) und Peter Wolf (FLVW-Vizepräsident Finanzen) sowie die beiden Beisitzerinnen Andrea Bokelmann und Ayodele Buraimoh-Niederschlag sind allesamt in ihren Ämtern bestätigt worden. Marianne Finke-Holtz konnte sich in der Abstimmung gegen Mitbewerber Werner Beyer durchsetzen und bleibt Vizepräsidentin für Vereins- und Verbandsentwicklung.



Personelle Kontinuität in den Satzungsausschüssen