– Foto: privat

Manfred Rohde übernimmt als Interimscoach beim SV Balhorn Langjähriges Vereinsmitglied führt den Kreisoberligisten bis zur Winterpause – Fokus auf Stabilität und Teamgeist

Der SV Balhorn hat einen neuen Mann an der Seitenlinie: Manfred Rohde übernimmt die Kreisoberliga-Mannschaft bis zur Winterpause als Interimstrainer. Der 54-Jährige folgt auf Jens Stein, der sein Amt vorzeitig niedergelegt hatte. Da eine externe Lösung mitten in der Saison schwierig zu realisieren war, bat der Vorstand Rohde, die Mannschaft übergangsweise zu betreuen.

Rohde ist seit über 40 Jahren Mitglied beim SVB und hat in dieser Zeit mehr als 300 Pflichtspiele für die erste und zweite Mannschaft bestritten. Zudem durchlief er sämtliche Jugendmannschaften des Vereins von der E- bis zur A-Jugend. Der gebürtige Balhorner bringt langjährige Erfahrung im Jugendfußball mit: Vier Jahre trainierte er die JSG Bad Emstal, fünf Jahre war er im Nachwuchsbereich des KSV Hessen Kassel tätig. Darüber hinaus arbeitete er fünf Jahre als Jugendkoordinator für den Hessischen Fußballverband in der Regionalauswahl Region Kassel.

„In dieser Zeit durfte ich mit vielen talentierten jungen Spielern und Trainern zusammenarbeiten – einige davon haben inzwischen sogar den Sprung in den Profibereich geschafft“, sagt Rohde. Seine C-Lizenz erwarb er vor rund zehn Jahren in der Sportschule Grünberg. Nach seinem Einstand mit einer kämpferisch starken Vorstellung gegen die SG Schaumburg II, die mit einem wichtigen Auswärtssieg belohnt wurde, richtet der Interimscoach den Blick nach vorne: „Wir wollen die Mannschaft stabilisieren, die fußballerischen Basics in den Vordergrund rücken und gemeinsam durch diese Phase gehen.“