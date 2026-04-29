Manchmal ist ein Schritt zurück auch ein Schritt nach vorne Rhenania Lohn zieht 1. Mannschaft zurück von Nicolas Mürkens · Heute, 15:10 Uhr · 0 Leser

Der Vorstand des SV Rhenania Lohn hat am Montag entschieden, die 1. Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb der A-Liga zurückzuziehen.

Diese Entscheidung sei dem Verein nicht leicht gefallen. Nach dem Abstieg und dem Auseinanderfallen der ersten Mannschaft nach dem letzten Saisonende folgte zudem ein Trainerkarussell, das seinesgleichen sucht. Rund eineinhalb Wochen vor dem Vorbereitungsstart stand der Verein praktisch vor dem Nichts. In dieser schwierigen Situation sprangen Frank Löhr und der damalige Co-Trainer Thomas Balduin für den Verein in die Bresche. Gemeinsam wurde mit großem Einsatz daran gearbeitet, eine konkurrenzfähige A-Liga-Mannschaft aufzustellen. Zu Beginn der Saison wurde das Duo zusätzlich von Heinz Reiche unterstützt. Dass dies insgesamt eine große Herausforderung werden würde, war allen Beteiligten bewusst.

Im Verlauf der Saison kamen jedoch immer wieder erschwerende Umstände hinzu, insbesondere die zunehmend angespannte Personallage sowie mangelnder Einsatzwille und fehlende Verlässlichkeit einiger Spieler. Dennoch haben weder der Verein noch das Trainerteam in ihrem Willen nachgelassen, stets das Bestmögliche herauszuholen. Der Einsatz von Frank Löhr, Thomas Balduin und Heinz Reiche ist dabei besonders hervorzuheben. Trotz der sportlichen Ausgangslage und eines kaum noch abzuwendenden Abstiegs war es unser klares Ziel, die Saison unter allen Umständen zu Ende zu spielen. Angesichts des weiteren Wegfalls von Spielern blieb uns jedoch letztlich keine andere Wahl, da wir keine Möglichkeit mehr gesehen haben, in den kommenden Wochen eine spielfähige 1. Mannschaft auf den Platz zu bringen.