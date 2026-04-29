Manchmal ist ein Schritt zurück auch ein Schritt nach vorne

Der Vorstand des SV Rhenania Lohn hat am Montag entschieden, die 1. Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb der A-Liga zurückzuziehen.
Diese Entscheidung sei dem Verein nicht leicht gefallen. Nach dem Abstieg und dem Auseinanderfallen der ersten Mannschaft nach dem letzten Saisonende folgte zudem ein Trainerkarussell, das seinesgleichen sucht. Rund eineinhalb Wochen vor dem Vorbereitungsstart stand der Verein praktisch vor dem Nichts.
In dieser schwierigen Situation sprangen Frank Löhr und der damalige Co-Trainer Thomas Balduin für den Verein in die Bresche. Gemeinsam wurde mit großem Einsatz daran gearbeitet, eine konkurrenzfähige A-Liga-Mannschaft aufzustellen. Zu Beginn der Saison wurde das Duo zusätzlich von Heinz Reiche unterstützt. Dass dies insgesamt eine große Herausforderung werden würde, war allen Beteiligten bewusst.
Im Verlauf der Saison kamen jedoch immer wieder erschwerende Umstände hinzu, insbesondere die zunehmend angespannte Personallage sowie mangelnder Einsatzwille und fehlende Verlässlichkeit einiger Spieler. Dennoch haben weder der Verein noch das Trainerteam in ihrem Willen nachgelassen, stets das Bestmögliche herauszuholen. Der Einsatz von Frank Löhr, Thomas Balduin und Heinz Reiche ist dabei besonders hervorzuheben.
Trotz der sportlichen Ausgangslage und eines kaum noch abzuwendenden Abstiegs war es unser klares Ziel, die Saison unter allen Umständen zu Ende zu spielen. Angesichts des weiteren Wegfalls von Spielern blieb uns jedoch letztlich keine andere Wahl, da wir keine Möglichkeit mehr gesehen haben, in den kommenden Wochen eine spielfähige 1. Mannschaft auf den Platz zu bringen.
Unter den gegebenen Voraussetzungen ist ein geregelter und verlässlicher Spielbetrieb aktuell nicht mehr gewährleistet. Daher sieht sich der Verein zu diesem Schritt gezwungen.
Gleichzeitig verstehen wir diesen Rückschritt auch als Chance. Nach der Abwärtsspirale der vergangenen eineinhalb Jahre wollen wir den Verein wieder so aufstellen, wie man es gewohnt ist. Trotz der zunehmend schwieriger werdenden Konkurrenzsituation – insbesondere aufgrund schlechter Infrastruktur und unserer Vereinsgröße – sind wir zuversichtlich, den Verein sportlich und organisatorisch wieder deutlich besser aufzustellen.
Eine besondere Herausforderung liegt dabei vor allem in den Rahmenbedingungen: So stehen dem Verein mittlerweile über einen Zeitraum von rund sechs Monaten im Jahr witterungsbedingt weder ausreichende Trainingsmöglichkeiten noch verlässliche Heimspielbedingungen im Stadion am Blausteinsee zur Verfügung. Darüber hinaus sehen wir uns mit den allgemeinen Entwicklungen im Amateurfußball konfrontiert. Diese Herausforderungen stehen ausdrücklich in keinem Zusammenhang mit der finanziellen Situation des Vereins.
Der Verein ist überzeugt, dass manchmal ein Schritt zurück notwendig ist, um langfristig wieder erfolgreich und stabil nach vorn gehen zu können.
An den Planungen für die kommende Saison wird weiterhin festgehalten. Ziel ist es, eine B-Liga-Mannschaft ins Rennen zu schicken, die Mannschaft strukturell sowie personell neu aufzustellen und mittelfristig wieder an den sportlichen Aufschwung der vergangenen Jahre anzuknüpfen.
Der Spielbetrieb der zweiten Mannschaft in der C-Liga bleibt von dieser Entscheidung unberührt.
Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei allen Spielern, die sich jederzeit engagiert und mit vollem Einsatz eingebracht haben.
Der Vorstand
FC Rhenania 1920 Lohn e.V.