Manchmal genügt ein Konter

Gegen Mitte der ersten Hälfte hatte sich der Gastgeber gefunden und versuchte etwas offensiver zu werden. Leider war hier und da noch ein technischer Fehler oder der Pass in die Spitze zu scharf um auch wirklich gefährlich zu werden. Die größte Möglichkeit hatte noch Routinier M.Frisch mit einem Distanzschuss aus gut 30 Metern der dem Torwart vor leichte Probleme stellte, aber letztlich geklärt werden konnte.

Aufgrund einer taktischen Umstellung musste sich die Heimmannschaft in der ersten Minuten finden. Der Gast versuchte das auszunutzen, aber mehr als Distanzschuss, der pariert werden konnte, sollte erst einmal nicht passieren.

Gegner war die Strohhutbande. Das Hinspiel gewannen die Gäste mit 5 zu 0. Der Gastgeber war also gewarnt und stellte sich entsprechend auf den Gegner ein. Zunächst auf die Defensive konzentriert begann Ellen's Team und überließ der Strohhutbande das Spiel.

Nach langer Zeit konnte Ellen's Team wieder zu Hause am Weyersberg ein Spiel austragen.

So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit und die Mannen von Trainer Schulten und Höfler glaubten an sich.

Die zweite Halbzeit gleichte dann einem offenen Schlagabtausch, bei dem die Strohhutbande weiterhin mehr vom Spiel hatte. Die Zahl der Chancen die sich ergaben, war dafür ausgeglichen. Die Defensive von Ellen's Team stand weiterhin sehr gut und ließ keine nennenswerten Chancen zu.

Ellen's wusste da in ihren Kontersituationen gefährlicher zu agieren. Nachdem zwei Schüsse außerhalb des Strafraumes noch das Tor recht deutlich verfehlten, sollte ein Konter sieben Minuten vor Schluss aber sitzen!

Brieden eroberte sich im Mittelfeld den Ball und spielte dann im richtigen Moment den freien Ratzek an. Dieser blieb ruhig vor dem Tor und schob den Ball ins lange Eck zum viel umjubelten 1:0 ein, welches auch durchaus verdient war.

Die letzten Minuten waren dann ein Anrennen der Gäste. Doch wie schon über die komplette Spieldauer stand das Abwehrbollwerk von Ellen's Team und hielt dem Druck stand.

Dank einer überragenden und geschlossenen Teamleistung holt sich Ellen's Team den nächsten Dreier und hat jetzt schon so viele Punkte wie in der kompletten Hinrunde.