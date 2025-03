Manching holt Ex-Profi Herbert Paul: „Für mich die beste Option“

„Er ist ein großer Spieler, zweikampfstark und gut am Ball. Wir freuen uns auf einen Spieler, der mit seiner Erfahrung junge Spieler mitzieht und ein Teil des Gerüsts der Mannschaft sein wird“, sagte Abdel Abou-Khalil, ebenfalls neu in der Funktion des sportlichen Leiters in Manching, über seinen neuen Top-Transfer.

Manching – Nach der Präsentation des Ex-Profis und neuen Trainers Cüneyt Köz in der vergangenen Woche , steht der nächste Hochkaräter beim SV Manching in den Startlöchern. Der Ex-Löwe Herbert Paul wechselt für die kommende Saison nach Manching.

In der vergangenen Saison trug Paul noch das Trikot des FC Ingolstadt. Primär in der zweiten Mannschaft eingeplant, spielte er jedoch ein Spiel in der 3. Liga für die Schanzer, ehe ihn Michael Köllner wieder in die Bayernligamannschaft bat. „Mein Plan in Ingolstadt war es, schon nochmal oben anzugreifen“, sagte Paul im Gespräch mit Fußball Vorort/FuPa Oberbayern.

Schluss mit Profi-Fußball nach Wechsel in die Kreisklasse

Seit dieser Saison ist der 31-Jährige spielender Co-Trainer beim TSV 1921 Großmehring in der Kreisklasse. Dort misst sich seine Mannschaft aktuell mit der Reserve des SV Manching.

Herbert Paul will sich nach dem sportlichen Rückschritt in die Kreisklasse nun nochmal in der Landesliga beweisen. Der Kontakt nach Manching kam über seine eigene Fußballschule zustande. Neben den Gesprächen um den Wechsel zum Landesligisten ging es auch darum, sich ein zweites Standbein aufzubauen. „Der SV Manching hat einen perfekten Kunstrasenplatz für die Fußballschule. Da sind optimale Gegebenheiten“, sagte Paul.

Paul will weiter in der Icon League auflaufen – Manching gibt grünes Licht

Das Sportliche war für den Wechsel jedoch ausschlaggebend. „Manching war für mich letztendlich die beste Option“, sagte Paul. Nun blickt er der Verteidiger voller Vorfreude auf die nächste Spielzeit: „Wir haben einen sehr guten, jungen Trainer, der sich beweisen will und richtig Lust hat“, sagte Paul, „Manching hat lange nicht mehr qualitativ und auch charakterlich eine so gute Mannschaft zusammengehabt.“

Nebenbei läuft der Ex-Löwe, bereits seit letztem Jahr in der Icon League auf. „Das sind Formate, die mir Spaß machen und, die ich auch weiterführen will und werde“, so Paul. „Es gibt in der Regel keine Überschneidungen“, da die Hallenfußballliga immer montags spielt. Für einen möglichen Zweifelsfall habe sich der SV Manching allerdings sehr kooperativ gezeigt. (qw)