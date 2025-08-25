🗣: Manching-Coach nach 1:1 bedient – FSV zeigt sich "kaltschnäuzig"

Cüneyt Köz, Trainer des SV Manching: "Die ersten fünf Minuten haben wir verschlafen. Die erste Torchance des Gegners entstand aus einem Fehler von uns. Danach haben wir das Spiel dominiert – wir hatten ein paar gute Chancen, die wir eigentlich verwandeln müssen. Zurzeit klappt es aber einfach nicht. Die Gegner brauchen nicht viel, um ein Tor zu schießen – wir müssen aber einiges erzwingen, dass bei uns etwas klappt. Nichtsdestotrotz war es vom spielerischen her ein Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen einfach noch konsequenter im Abschluss sein."

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: "Wir sind sehr glücklich, dass wir die englische Woche mit einem Sieg abschließen. Man hat im Laufe der Partie gemerkt, dass uns in manchen Phasen etwas die Frische gefehlt hat – was nach drei Spielen in kurzer Zeit auch verständlich ist. Der frühe Führungstreffer hat uns natürlich in die Karten gespielt – wir haben es dann geschafft, in den entscheidenden Momenten nachzulegen. Vor dem Tor haben wir uns heute äußerst effizient und kaltschnäuzig präsentiert. Illertissen war ein spielstarker Gegner. Dennoch haben wir als Team sehr geschlossen verteidigt. Abgesehen von den beiden Gegentoren, bei denen wir nicht ganz auf der Höhe waren, haben wir nur wenig zugelassen. Jetzt haben wir zwei Tage Zeit zur Regeneration, bevor wir mit neuer Energie und voller Fokus die Vorbereitung auf das nächste schwere Spiel gegen Sonthofen angehen."