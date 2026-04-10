Manche Spiele sind für die Ewigkeit - dieser Stürmer hat ein solches Fußballer der Woche von Tageblatt · Heute, 07:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Struwe

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So ein Fußballspiel erlebt ein Stürmer wahrscheinlich nur einmal in seiner Laufbahn, und wenn es dann auch noch ein Pokalhalbfinale ist, umso schöner. Die Spreckels-Show.



Der bald 33 Jahre alte Jannik Spreckels hat als Fußballer eine Leidenszeit hinter sich. In der vergangenen Bezirksligasaison zog er sich schon im August einen Anriss der Patellasehne zu. Der TSV Wiepenkathen stieg ab. Und er konnte nach der langwierigen Knieverletzung erst im Oktober dieser Kreisligasaison nach mehr als einem Jahr wieder einsteigen.

Trainingsrückstand hat Spreckels derweil, weil er kürzlich vier Wochen in Australien war. Im Halbfinale des Kreispokals durfte er bei den VSV Hedendorf/Neukloster II von Beginn an ran. Und lieferte. Zwischen Minute 10 und 14 erzielte der Stürmer einen Hattrick. „Das waren schicke Vorbereitungen meiner Kollegen, die mich in die Tiefe schickten“, sagt Spreckels.

Er habe zwar schon mal so viele Tore erzielt, aber einen so schnellen Hattrick noch nie, sagt Spreckels.

In der 23. Minute erzielte er noch das 5:0. In der 32. Minute hatte er Feierabend. Nach einem Schlag auf die Nase war Spreckels etwas „schummerig“. Trainer Nils Zielesniak wechselte ihn „sicherheitshalber“ aus. Der TSV gewann 8:2. Im Finale wartet Immenbeck. „Natürlich wollen wir jetzt auch den Pokal“, sagt Spreckels.