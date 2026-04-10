Manche Spiele sind für die Ewigkeit - dieser Stürmer hat ein solches

So ein Fußballspiel erlebt ein Stürmer wahrscheinlich nur einmal in seiner Laufbahn, und wenn es dann auch noch ein Pokalhalbfinale ist, umso schöner. Die Spreckels-Show.
Der bald 33 Jahre alte Jannik Spreckels hat als Fußballer eine Leidenszeit hinter sich. In der vergangenen Bezirksligasaison zog er sich schon im August einen Anriss der Patellasehne zu. Der TSV Wiepenkathen stieg ab. Und er konnte nach der langwierigen Knieverletzung erst im Oktober dieser Kreisligasaison nach mehr als einem Jahr wieder einsteigen.
Trainingsrückstand hat Spreckels derweil, weil er kürzlich vier Wochen in Australien war. Im Halbfinale des Kreispokals durfte er bei den VSV Hedendorf/Neukloster II von Beginn an ran. Und lieferte. Zwischen Minute 10 und 14 erzielte der Stürmer einen Hattrick. „Das waren schicke Vorbereitungen meiner Kollegen, die mich in die Tiefe schickten“, sagt Spreckels.
Er habe zwar schon mal so viele Tore erzielt, aber einen so schnellen Hattrick noch nie, sagt Spreckels.
In der 23. Minute erzielte er noch das 5:0. In der 32. Minute hatte er Feierabend. Nach einem Schlag auf die Nase war Spreckels etwas „schummerig“. Trainer Nils Zielesniak wechselte ihn „sicherheitshalber“ aus. Der TSV gewann 8:2. Im Finale wartet Immenbeck. „Natürlich wollen wir jetzt auch den Pokal“, sagt Spreckels.
Den Schwung aus dem Pokal wollen die Wiepenkathener, die im Aufstiegsrennen ziemlich ins Schlingern geraten sind, jetzt mitnehmen. „Wir sind jetzt die Jäger und schauen mal von Spiel zu Spiel, was noch geht“, sagt Spreckels. Für die nächste Saison hat er nochmals zugesagt. „Im Moment habe ich keine Wehwehchen“, sagt er, „ich gucke von Saison zu Saison.“
Was war Ihr schönstes Erlebnis auf dem Fußballplatz?
Das war mein Viererpack gegen den VfL Güldenstern Stade, als sie wieder in die Landesliga aufgestiegen sind (Bezirksligasaison 2017/18; Anm.d.Red.).
Was war das schlimmste?
Der Patellasehnen-Anriss, die Verletzung war heftig.
Wer ist Ihr Vorbild?
Ich finde es bemerkenswert, was Robert Lewandowski in seinem Alter (bald 38) noch abreißt.